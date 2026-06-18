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'काला हिरण' फिल्म निर्माता को 'शहजाद भट्टी' ने दी जान से मारने की धमकी

पुलिस ने फिल्म निर्माता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Ratanada Police Station
रातानाडा थाना (ETV Bharat Jodhur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 18, 2026 at 10:15 PM IST

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जोधपुर: रातानाडा थाने में काला हिरण के निर्माता और निर्देशक अमित ज्याणी ने अंतरराष्ट्रीय नंबर से जान से मारने की धमकी मिलने का मामला दर्ज करवाया है. निर्माता ने इस संबंध में पुलिस को शिकातय सौंपते हुए सुरक्षा की मांग की है. निर्माता ने बताया कि उनको जान से मारने की धमकी पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी के द्वारा व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के द्वारा दी जा रही है. इसके बाद रातानाडा थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

थाना अधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि फिल्म 'काला हिरण' के निर्माता अमित ज्याणी ने जान से मारने की धमकी मिलने के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस के अनुसार अमित ज्याणी का कहना है कि उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से कॉल प्राप्त हुआ. कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम शहजाद भट्टी बताया और फिल्म काला हिरण के निर्माण कार्य से दूर रहने की धमकी दी. अमित ज्याणी ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत सौंपते हुए सुरक्षा की मांग की है.

फिल्म निर्माता ने बताया क्यों मिली धमकी, देखें वीडियो (ETV Bharat Jodhpur)

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पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले का अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है. पुलिस का कहना है कि कॉल की सत्यता, कॉल करने वाले की पहचान और धमकी के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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