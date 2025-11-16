ETV Bharat / state

जल्द पूरा होगा हाईवे का सपना! कालाअंब-धौलाकुआं NH की DPR मंजूरी के लिए एडीजी मोर्थ को भेजी

दो पैकेज में प्रस्तावित है कालाअंब से पांवटा साहिब फोरलेन परियोजना का निर्माण कार्य.

Kala Amb-Dhaulakuan NH DPR sent for approval
सिरमौर में जल्द बनेगा हाईवे! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के तहत कालाअंब-पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग-07 के फोरलेन निर्माण को लेकर दोनों पैकेज की डीपीआर मंजूरी के लिए भेजी जा चुकी हैं. इसकी मंजूरी मिलते ही फोरलेन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. इस फोरलेन का निर्माण दो पैकेज में किया जाना है. विभाग धौलाकुआं से बातापुल तक की डीपीआर पहले ही मंत्रालय को मंजूरी को भेज जा चुका है. बता दें कि देहरादून-पांवटा साहिब-कालाअंब नेशनल हाईवे-07 पर उत्तराखंड और हरियाणा राज्यों में फोरलेन का निर्माण किया जा चुका है. अब सिर्फ हिमाचल के हिस्से में ही इसका निर्माण शेष है. हालांकि पांवटा साहिब से बातापुल तक भी फोरलेन का निर्माण हो चुका है.

लोक निर्माण विभाग के मुताबिक पहले बातापुल से धौलाकुआं तक फोरलेन का निर्माण किया जाना है. इसके बाद धौलाकुआं से कालाअंब तक फोरलेन का निर्माण कार्य पूरा किया जाना प्रस्तावित है. लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) कार्यालय से मंत्रालय को भेजे गए पत्र में बताया गया कि इस परियोजना के पैकेज-I और पैकेज-II से जुड़े वित्तीय और तकनीकी अनुमानों पर आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली गई है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पहले पैकेज (लंबाई 34.530 किलोमीटर) के लिए विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 1669.02 करोड़ रुपए है. इस प्रतिवेदन को सक्षम अधिकारी के विचार और अनुमोदन के लिए मंत्रालय को भेज दिया गया है.

कालाअंब-धौलाकुआं NH की डीपीआर मंजूरी के भेजी (ETV Bharat)

पत्र में ये भी बताया गया है कि यह कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना में शामिल है, जिसके लिए पहले ही लगभग 1385 करोड़ रुपए का अस्थायी आवंटन निर्धारित है. वहीं परियोजना के दूसरे पैकेज-II (13.477 किलोमीटर लम्बाई) के लिए विभाग ने मंत्रालय के साथ हुई बैठकों के आधार पर डीपीआर में आवश्यक संशोधन किए हैं. संशोधित डीपीआर की लागत 315.96 करोड़ रुपए है, जिसे अब प्रशासनिक स्वीकृति और आर्थिक अनुमोदन के लिए संलग्न कर दिया गया है.

"कालाअंब से धौलाकुआं तक प्रस्तावित फोरलेन की डीपीआर भी एडीजी मोर्थ को भेज दी गई है. विभाग ने मंत्रालय से अनुरोध किया है कि 315.96 करोड़ के संशोधित अनुमान पर प्रशासनिक स्वीकृति और आर्थिक अनुमोदन प्रदान किया जाए. स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा." - ई. रतन शर्मा, अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त शिमला

