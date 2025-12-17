ETV Bharat / state

काकोरी ट्रेन एक्शन; गोरखपुर जेल में लगी दस्तावेजों की प्रदर्शनी, रामप्रसाद ‘बिस्मिल’ के छात्र रजिस्टर से लेकर कई दुर्लभ तस्वीरें

काकोरी एक्शन और भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सही इतिहास और विरासत को जानना नई पीढ़ी का हक है, जिससे युवा पीढ़ी समझ सके कि आजादी की इमारत की नींव कैसे-कैसे कोहिनूरों की असंख्य कुर्बानी पर टिकी है. प्रदर्शनी में संरक्षित अनेक दुर्लभ दस्तावेज प्रदर्शित किये गये.

उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर को प्रयागराज में ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान स्थल पर सलामी दी जाएगी. इसके पश्चात काकोरी नायकों से जुड़े दुर्लभ दस्तावेजों की भी प्रदर्शनी और चर्चा सत्र आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज महान क्रांतिवीर रामप्रसाद ‘बिस्मिल’ और साथियों के खुफिया संगठनों के घटनाक्रम और उनके विचार को स्मरण किए जाने की बड़ी जरूरत है.

प्रदर्शनी का समापन 19 दिसंबर को प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क में काकोरी एक्शन के महानायक चंद्रशेखर आजाद को सलामी अर्पित करने के साथ की जाएगी. महुआ डाबर संग्रहालय की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है. इस संबंध में क्रांतिकारी परिवार के डॉ. शाह आलम राणा ने बताया कि गोरखपुर जिला जेल स्थित रामप्रसाद ‘बिस्मिल’ बलिदान परिसर में आयोजन के पीछे का उद्देश्य था कि वही काकोरी एक्शन के कमांडर थे.

गोरखपुर : काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक राजेंद्रनाथ लाहिड़ी के बलिदान दिवस (17 दिसम्बर) पर गोरखपुर जेल में क्रांतिकारी घटना और क्रांतिकारियों से जुड़े हुए विभिन्न दस्तावेजों की प्रदर्शनी लगाई गई. ‘शहादत से शहादत तक’ शीर्षक से आयोजित यह प्रदर्शनी तीन दिन तक चलेगी.

प्रदर्शनी में लगे दस्तावेज (Photo credit: ETV Bharat)

प्रदर्शनी में सप्लीमेंट्री काकोरी षड्यंत्र केस जजमेंट फाइल, चीफ कोर्ट ऑफ अवध का निर्णय पत्र, प्रिवी काउंसिल लंदन की अपील फाइल, मिशन स्कूल शाहजहांपुर का रामप्रसाद ‘बिस्मिल’ का छात्र रजिस्टर, फैजाबाद एवं गोंडा कारागार के बंदी विवरण, काकोरी ट्रेन एक्शन से प्राप्त धनराशि का रिकॉर्ड, गिरफ्तारी विवरण, क्रांतिकारियों की हस्तलिखित डायरियां, काकोरी केस चार्जशीट, खुफिया अधीक्षक की डायरी, मैनपुरी षड्यंत्र केस में जब्त बिस्मिल की उत्तरपुस्तिका, वायसराय को भेजी गई अपीलें, ‘सरफरोशी की तमन्ना’ नज़्म की प्रति, अशफाक उल्ला खां, बिस्मिल, लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं दामोदर स्वरूप के पत्र, विभिन्न अख़बारों की ऐतिहासिक रिपोर्टिंग, निशानदेही की तस्वीरें, फांसी के बाद पिता के साथ बिस्मिल का दुर्लभ छायाचित्र, काकोरी क्रांतिकारियों का सामूहिक जेल फोटो, बैरक की तस्वीरें तथा मैनपुरी षड्यंत्र केस की फाइलें शामिल थीं.





प्रदर्शनी में लगीं तस्वीरें (Photo credit: ETV Bharat)

डॉ. शाह आलम ने बताया कि, उनके परिवार के लोगों ने अंग्रेजों की जमकर मुखालफत की थी. महुआ डाबर संग्रहालय, बस्ती जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संग्रहालय है, जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महुआ डाबर गांव की भूमिका को समर्पित है. उन्होंने बताया कि वर्ष 1999 में स्थापित इस संग्रहालय में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी 200 से अधिक छवियां, लगभग 100 अभिलेखीय कलाकृतियां, सिक्के, पांडुलिपियां एवं ऐतिहासिक दस्तावेज संरक्षित हैं. वर्ष 2010 में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनिल कुमार के नेतृत्व में हुए उत्खनन में यहां से राख, जली हुई लकड़ियां, मिट्टी के बर्तन और औजार प्राप्त हुए, जो इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व की पुष्टि करते हैं. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत महुआ डाबर को स्वतंत्रता संग्राम सर्किट में शामिल किया गया है.



जिला जेल में लगी दस्तावेजों की प्रदर्शनी (Photo credit: ETV Bharat)

देश की आजादी के लिए संघर्ष 1857 से शुरू हुआ और लंबे संघर्ष के बाद 1947 में ब्रिटिश हुकुमत से आजादी मिली. इसी कड़ी में काकोरी ट्रेन एक्शन महत्वपूर्ण कड़ी है. 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के क्रांतिकारी सदस्यों ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में काकोरी स्टेशन के पास ब्रिटिश सरकार का खजाना लेकर जा रही ट्रेन लूट ली थी. इस घटना से बौखला कर ब्रिटिश हुकूमत ने बड़े पैमाने पर क्रांतिकारियों पर मुकदमे दर्ज किए और अनगिनत गिरफ्तारी की. इस लूटकांड को अंजाम देने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दे दी.



यह भी पढ़ें : काकोरी कांड के 100 साल ; अनाथालय में लिखी गई थी काकोरी ट्रेन एक्शन की पटकथा, जरूर पढ़िए

यह भी पढ़ें : क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की साधना स्थली रही गोरखपुर जेल की कोठरी; बलिदान से मिली क्रांतिकारियों को प्रेरणा

यह भी पढ़ें : यूपी के 3 हीरो जिन्होंने आजादी के लिए हंसते-हंसते एक ही दिन दी थी जान, एक ही जिले में पले-बढ़े थे

यह भी पढ़ें : 'काकोरी कांड' से दहल गई थी ब्रिटिश हुकूमत, जानिए कहां बनी थी लूट की प्लानिंग, अशफाक उल्ला ने किसे लिखा था अंतिम पत्र