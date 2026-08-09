शहीदों के सम्मान में सड़कों पर उतरे सीएम योगी, लखनऊ में निकाली भव्य तिरंगा यात्रा
काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस: सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा के जरिए प्रदेशवासियों में जगाया राष्ट्रभक्ति का जज्बा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 11:09 AM IST|
Updated : August 9, 2026 at 12:34 PM IST
लखनऊ: काकोरी ट्रेन एक्शन-डे के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा में शामिल होकर प्रदेशवासियों को देशभक्ति का संदेश दिया. यह पदयात्रा देश के अमर शहीदों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक बनी. यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया. इसके बाद पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास से रवाना होकर सिविल अस्पताल, अटल चौक होते हुए विधानभवन के सामने संपन्न हुई.
शहीदों को नमन: तिरंगा पदयात्रा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काकोरी शहीद स्मारक पहुंचकर अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान और राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी को श्रद्धासुमन अर्पित कर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया.
#WATCH | Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath participates in the 'Tiranga Yatra' organised by the BJP in Lucknow. pic.twitter.com/DUAxdeDXOV— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 9, 2026
सेवा को सम्मान का निर्देश: मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश दिए थे कि 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के सभी कार्यक्रम पूरे सम्मान, गरिमा और राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ आयोजित किए जाएं. इसी क्रम में 9 से 15 अगस्त तक प्रदेशभर के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्मारकों, स्मृति स्थलों और शहीद स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अमर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है.
#WATCH | Lucknow: On the Tiranga Yatra, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says, " our youth possess the capability to face every challenge confronting the nation, and it is essential that this youthful energy, which embodies that very capability, finds a suitable platform to move… pic.twitter.com/8TmifcSkuJ— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 9, 2026
'हर घर तिरंगा' अभियान भी शुरू: इस मौके पर सीएम योगी ने बताया कि आज से प्रदेशभर में तिरंगा यात्रा अभियान के साथ-साथ 'हर घर तिरंगा' अभियान भी शुरू हो गया है. उन्होंने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की. उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि इस तिरंगा यात्रा में करीब 30 हजार छात्र-छात्राओं के साथ-साथ कार्यकर्ता, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए.
#WATCH | Lucknow, UP: On 'Tiranga Yatra', Deputy CM Keshav Prasad Maurya says, " ... this day reminds us of a glorious past, keeping those memories alive for the younger generation. today's youth must remember how india fought for its independence..." pic.twitter.com/qJjQhZSHDG— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 9, 2026
देशभक्ति के रंग में रंगा शहर: मुख्यमंत्री आवास से विधानभवन तक निकाली गई इस रैली के मार्ग में जगह-जगह लगे साउंड सिस्टम से देशभक्ति गीत गूंजते रहे. छात्र-छात्राओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा थामे रैली में हिस्सा लेकर अपनी देशभक्ति का परिचय दिया.
#WATCH | Lucknow, UP: On 'Tiranga Yatra', Deputy CM Brajesh Pathak says, " ... every citizen of india must remember the struggle for independence and the suffering caused by partition. we will also remember the hardships faced by ordinary people during that period. our commitment… pic.twitter.com/bbd6Xh60aj— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 9, 2026
मुख्यमंत्री आवास से हुआ रैली का शुभारंभ: मुख्यमंत्री आवास से तिरंगा रैली का शुभारंभ हुआ. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह वर्ष देश के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि राष्ट्रगीत को डेढ़ सौ वर्ष पूरे हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस संबंध में कानून लाकर पूरे देश को इसे गाने का अधिकार और सम्मान दिया है, जिससे अब देश के प्रतीकों और सम्मानों का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि भारत में रहकर देश का अपमान करने वालों को अपराध की श्रेणी में रखते हुए दंडित करने का प्रावधान प्रधानमंत्री मोदी ने कानून के माध्यम से किया है.
निशाने पर कांग्रेस: मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के शासनकाल को याद करते हुए कहा कि उस दौर में अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए भी लोगों को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी और अदालतों के चक्कर काटने पड़ते थे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कानून में संशोधन कर अब हर घर तिरंगा फहराने का रास्ता आसान बना दिया है और अब देश की शान को अपने घर पर लहराने में कोई बाधा नहीं है.
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, महापौर सुषमा खर्कवाल सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता, एनसीसी कैडेट, एनएसएस सदस्य, स्काउट गाइड के स्वयंसेवक और युवक मंगल दल के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहें.
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