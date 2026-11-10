'काकोरी शताब्दी बलिदान स्मृति वर्ष' का आयोजन; गोरखपुर से होगी अभियान की शुरुआत
अभियान का प्रमुख उद्देश्य नई पीढ़ी को क्रांतिकारियों के त्याग, तपस्या, राष्ट्र निष्ठा और जीवन दर्शन से परिचित कराना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 8:23 AM IST
गोरखपुर: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम इतिहास में 09 अगस्त 1925 की काकोरी ट्रेन एक्शन कार्रवाई एक ऐसा ऐतिहासिक अध्याय है, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी. राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के महान बलिदान के 100 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक स्मृति अभियान चलेगा.
इस अवसर पर गुरुकृपा संस्थान और अखिल भारतीय क्रांतिकारी सम्मान संघर्ष मोर्चा गोरखपुर द्वारा 19 दिसंबर 2026 से 19 दिसंबर 2027 तक राष्ट्रव्यापी 'काकोरी शताब्दी बलिदान स्मृति वर्ष' समारोहपूर्वक मनाया जाएगा.
भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री और काकोरी शताब्दी बलिदान स्मृति वर्ष, राष्ट्रीय महाअभियान के मुख्य संयोजक बृजेश राम त्रिपाठी ने कहा कि मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए चले स्वतंत्रता आंदोलन में गरम दल के क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारियों द्वारा की गई काकोरी ट्रेन कार्रवाई भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का स्वर्णिम अध्याय है. यह केवल अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने की घटना नहीं थी, बल्कि राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पित करने वाले युवाओं के अदम्य साहस, संगठन शक्ति और राष्ट्रनिष्ठा का प्रतीक थी.
19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर जेल, अशफाक उल्ला खां ने फैजाबाद जेल और ठाकुर रोशन सिंह ने नैनी जेल में राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था. वहीं, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को निर्धारित तिथि से पहले ही 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी.
इन चारों क्रांतिवीरों का जीवन, त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा. बृजेश राम त्रिपाठी ने बताया कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव आयोजन समिति वर्ष 2010 से निरंतर बलिदानी मेले का आयोजन कर रही है.
इस परंपरा के 16 वर्षों की यात्रा को विस्तार देते हुए अब काकोरी शताब्दी बलिदान स्मृति वर्ष को राष्ट्रीय जन-जागरण अभियान के रूप में संचालित किया जाएगा.
शताब्दी वर्ष के प्रमुख आयोजन
- देश के 100 प्रमुख स्थानों पर 100 लोगों द्वारा एक साथ मशाल प्रज्वलन और क्रांति संकल्प कार्यक्रम.
- विशाल तिरंगा यात्रा और राष्ट्रीय एकता यात्रा.
- उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में क्रांतिकारी स्मृति कार्यक्रम.
- विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय विचार गोष्ठियां, क्रांति शपथ समारोह.
- क्रांतिकारियों के जीवन, संघर्ष एवं व्यक्तित्व-कृतित्व पर आधारित चित्र प्रदर्शनी.
- खेल महोत्सव और युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम.
- रक्तदान शिविर, पौधरोपण और सामाजिक सेवा के कार्यक्रम.
- चौक-चौराहों पर देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम और क्रांति यात्रा.
- ऐतिहासिक बलिदान स्थलों के संरक्षण और उनके गौरवशाली इतिहास के प्रचार-प्रसार के लिए जनजागरण.
- विभिन्न स्थानों पर बलिदानी सम्मान समारोह और राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम.
दो महत्वपूर्ण तिथियों पर विशेष आयोजन
- 17 दिसंबर 2027 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी बलिदान दिवस.
- 19 दिसंबर 2027 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह बलिदान दिवस और शताब्दी वर्ष का समापन.
उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य नई पीढ़ी को क्रांतिकारियों के त्याग, तपस्या, राष्ट्र निष्ठा और जीवन दर्शन से परिचित कराना है. युवाओं में राष्ट्र चेतना जागृत करना, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को मजबूत करना है. बलिदान स्थलों के ऐतिहासिक महत्व को जनमानस तक पहुंचाना है.
बिस्मिल और अशफाक की ऐतिहासिक मित्रता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों क्रांतिकारियों का जीवन भारतीय समाज की एकता, आपसी विश्वास और राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च समर्पण का अनुपम उदाहरण है. आज आवश्यकता है कि हम उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए आत्मनिर्भर, समरस, स्वावलंबी और शक्तिशाली भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं.
उन्होंने कहा कि इस अभियान को जिस उद्घोष के साथ प्रारंभ किया जाएगा. वह इस प्रकार होगा. मैं नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि. बलिदान से प्रेरणा, राष्ट्र की साधना. काकोरी के वीर अमर हैं, भारतवासी सदैव ऋणी हैं.
बृजेश राम त्रिपाठी ने देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और राष्ट्रवादी संगठनों, युवाओं, शिक्षण संस्थानों और प्रबुद्ध नागरिकों से इस ऐतिहासिक शताब्दी अभियान में सक्रिय सहभागिता करने और अमर बलिदानियों के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया.
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