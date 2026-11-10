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'काकोरी शताब्दी बलिदान स्मृति वर्ष' का आयोजन; गोरखपुर से होगी अभियान की शुरुआत

'काकोरी शताब्दी बलिदान स्मृति वर्ष' का आयोजन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम इतिहास में 09 अगस्त 1925 की काकोरी ट्रेन एक्शन कार्रवाई एक ऐसा ऐतिहासिक अध्याय है, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी. राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के महान बलिदान के 100 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक स्मृति अभियान चलेगा.

इस अवसर पर गुरुकृपा संस्थान और अखिल भारतीय क्रांतिकारी सम्मान संघर्ष मोर्चा गोरखपुर द्वारा 19 दिसंबर 2026 से 19 दिसंबर 2027 तक राष्ट्रव्यापी 'काकोरी शताब्दी बलिदान स्मृति वर्ष' समारोहपूर्वक मनाया जाएगा.

भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री और काकोरी शताब्दी बलिदान स्मृति वर्ष, राष्ट्रीय महाअभियान के मुख्य संयोजक बृजेश राम त्रिपाठी ने कहा कि मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए चले स्वतंत्रता आंदोलन में गरम दल के क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारियों द्वारा की गई काकोरी ट्रेन कार्रवाई भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का स्वर्णिम अध्याय है. यह केवल अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने की घटना नहीं थी, बल्कि राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पित करने वाले युवाओं के अदम्य साहस, संगठन शक्ति और राष्ट्रनिष्ठा का प्रतीक थी. 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर जेल, अशफाक उल्ला खां ने फैजाबाद जेल और ठाकुर रोशन सिंह ने नैनी जेल में राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था. वहीं, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को निर्धारित तिथि से पहले ही 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी. इन चारों क्रांतिवीरों का जीवन, त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा. बृजेश राम त्रिपाठी ने बताया कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव आयोजन समिति वर्ष 2010 से निरंतर बलिदानी मेले का आयोजन कर रही है. इस परंपरा के 16 वर्षों की यात्रा को विस्तार देते हुए अब काकोरी शताब्दी बलिदान स्मृति वर्ष को राष्ट्रीय जन-जागरण अभियान के रूप में संचालित किया जाएगा.