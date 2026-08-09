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शाहजहांपुर में मनाई गई 'काकोरी कांड' की 101वीं वर्षगांठ; जानें कैसे हिल गई थी ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें

काकोरी कांड में शाहजहांपुर के तीन महान क्रांतिकारियों की भूमिका इतिहास में विशेष स्थान रखती है.

शाहजहांपुर में मनाई 'काकोरी कांड' 101वीं वर्षगांठ.
शाहजहांपुर में मनाई 'काकोरी कांड' 101वीं वर्षगांठ. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 2:10 PM IST

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Updated : August 9, 2026 at 2:52 PM IST

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शाहजहांपुर: पूरा देश काकोरी कांड की 101वीं बरसी मना रहा है. इतिहास के पन्नों में 9 अगस्त का दिन बेहद खास है. यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का वह दिन है, जब देश के वीर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दे डाली थी. 9 अगस्त 1925 में काकोरी की धरती पर ऐसी क्रांतिकारी घटना हुई, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी. इतिहास में यह घटना काकोरी कांड के नाम से दर्ज हुई. शाहजहांपुर से संजय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

इस ऐतिहासिक क्रांतिकारी अभियान से शाहजहांपुर की धरती का गहरा नाता है. काकोरी कांड की योजना बनाने और उसे अंजाम देने वाले प्रमुख क्रांतिकारियों में शाहजहांपुर के राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है. काकोरी एक्शन के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने शाहजहांपुर के तीनों महानायकों को गिरफ्तार कर लिया और 19 दिसंबर 1927 को तीनों महानायकों को अलग-अलग जेलों में फांसी दे दी गई.

शाहजहांपुर में मनाई काकोरी कांड 101वीं वर्षगांठ. (Video Credit: ETV Bharat)

साल 1925 में देश अंग्रेजी हुकूमत और गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था. आजादी के लिए क्रांतिकारियों का संघर्ष लगातार तेज हो रहा था. इसी बीच हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार के खजाने को निशाना बनाने की योजना तैयार की. 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेन को रोककर सरकारी खजाने पर कब्जा कर लिया.

घटना का मकसद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चल रहे क्रांतिकारी आंदोलन के लिए संसाधन जुटाना था. काकोरी की घटना ने अंग्रेज सरकार को हिलाकर रख दिया. इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने क्रांतिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू किया. गिरफ्तारियां हुईं, मुकदमे चले और कई क्रांतिकारियों को कठोर सजा सुनाई गई.

काकोरी कांड में शाहजहांपुर के तीन महान क्रांतिकारियों की भूमिका इतिहास में विशेष स्थान रखती है. राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां की दोस्ती उस दौर में हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल बनी. वहीं, ठाकुर रोशन सिंह ने भी देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया.

क्या था काकोरी कांड.
क्या था काकोरी कांड. (Photo Credit: ETV Bharat)

अंग्रेजी हुकूमत ने इन क्रांतिकारियों को मौत की सजा सुनाई. 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में और ठाकुर रोशन सिंह को प्रयागराज की मलाका जेल में फांसी दी गई.

देश के आंदोलन में गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए पूरा देश व्याकुल था और कुर्बानियां दी जा रही थी. जेल भरे जा रहे थे इसी दौरान शाहजहांपुर के आर्य समाज मंदिर में काकोरी कांड की रूपरेखा तैयार की गई.

काकोरी कांड को अंजाम देने के लिए अशफाक उल्ला खान राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह ने तय किया कि सुबह शाहजहांपुर से सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन जाती है, जिसमें अंग्रेजों का खजाना जाता है. हम उस ट्रेन को लूटेंगे और लूट के पैसों से हथियार खरीदेंगे.

9 अगस्त 1925 मो 10 युवा क्रांतिकारियों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया, जिसने विदेश तक हलचल मचा दी. लखनऊ के मुख्य चीफ कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान इसे भारत की अनोखी डकैती कहा. काकोरी में ट्रेन से सरकारी खजाना लूटने की योजना रामप्रसाद बिस्मिल ने बनाई थी.

तय हुआ कि आठ डाउन सहारनपुर-लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में इस घटना को अंजाम दिया जाएगा. अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, मन्मथ नाथ गुप्त, बनवारी लाल, मुरारी लाल, केशव चक्रवर्ती और शचींद्रनाथ बख्शी ट्रेन में सवार हुए.

ट्रेन जैसे ही काकोरी स्टेशन से आलम नगर की ओर बढ़ी, तभी दूसरी श्रेणी के डिब्बे में सवार अशफाक, लाहिड़ी व शचींद्रनाथ बख्शी ने जंजीर खींच दी. ट्रेन रुकते ही तीसरी श्रेणी डिब्बे में सवार सभी क्रांतिकारी उतर पड़े. हथियार लहराते हुए यात्रियों से कहा कि जो जहां है, वहीं पर बैठा रहे.

किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. इस ट्रेन में 10 क्रांतिकारियों ने काकोरी के पास अंग्रेजों का खजाना लूटा. काकोरी ट्रेन एक्शन के समय जब धोखे से गोली चली, तब एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी.

इसकी वजह से काकोरी एक्शन के महान नायकों को धारा 302 और 396 के तहत फांसी की सजा दी गई थी. काकोरी ट्रेन एक्शन के दौरान एक अंग्रेज भी गाड़ी में बैठा हुआ था. जब पिस्तौल से गोली चली तब वह टॉयलेट में घुस गया. वह तब बाहर निकला, जब ट्रेन लखनऊ स्टेशन पर पहुंची.

काकोरी कांड के क्रांतिकारी.
काकोरी कांड के क्रांतिकारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

काकोरी एक्शन के बाद शाहजहांपुर के तीनों महानायक राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया. बाद में अलग-अलग जेलों में तीनों महान नायकों को फांसी दे दी गई. तीनों बलिदानी हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे.

शहीद अशफाक उल्ला खां का जन्म शहर के मोहल्ला एमनजई जलालनगर में 22 अक्टूबर 1900 को हुआ था. उन्होंने शाहजहांपुर के एवीरिच इंटर कॉलेज में पढ़ाई की थी. यहां उनके साथ राम प्रसाद बिस्मिल उनके सहपाठी थे.

यह दोनों कॉलेज में पढ़ने के बाद आर्य समाज मंदिर में देश की आजादी की रूपरेखा तैयार करते थे. जिले का आर्य समाज मंदिर हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल है. इस मंदिर के पुजारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के पिता थे.

इसी आर्य समाज मंदिर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां एक साथ बैठते थे. इन दोनों की दोस्ती आज भी हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती है. दोनों एक ही थाली में खाना खाया करते थे.

मुस्लिम होते हुए भी अशफाक उल्ला खां आर्य समाज मंदिर में अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताते थे और देश की आजादी के लिए शाहजहांपुर के टाउन हॉल स्थित आर्य समाज मंदिर में नई-नई योजनाएं बनाया करते थे. इन दोनों की अमर दोस्ती ने काकोरी कांड करके अंग्रेजों से लोहा लिया था.

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Last Updated : August 9, 2026 at 2:52 PM IST

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