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शाहजहांपुर में मनाई गई 'काकोरी कांड' की 101वीं वर्षगांठ; जानें कैसे हिल गई थी ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें

शाहजहांपुर में मनाई 'काकोरी कांड' 101वीं वर्षगांठ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शाहजहांपुर: पूरा देश काकोरी कांड की 101वीं बरसी मना रहा है. इतिहास के पन्नों में 9 अगस्त का दिन बेहद खास है. यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का वह दिन है, जब देश के वीर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दे डाली थी. 9 अगस्त 1925 में काकोरी की धरती पर ऐसी क्रांतिकारी घटना हुई, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी. इतिहास में यह घटना काकोरी कांड के नाम से दर्ज हुई. शाहजहांपुर से संजय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट. इस ऐतिहासिक क्रांतिकारी अभियान से शाहजहांपुर की धरती का गहरा नाता है. काकोरी कांड की योजना बनाने और उसे अंजाम देने वाले प्रमुख क्रांतिकारियों में शाहजहांपुर के राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है. काकोरी एक्शन के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने शाहजहांपुर के तीनों महानायकों को गिरफ्तार कर लिया और 19 दिसंबर 1927 को तीनों महानायकों को अलग-अलग जेलों में फांसी दे दी गई. शाहजहांपुर में मनाई काकोरी कांड 101वीं वर्षगांठ. (Video Credit: ETV Bharat) साल 1925 में देश अंग्रेजी हुकूमत और गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था. आजादी के लिए क्रांतिकारियों का संघर्ष लगातार तेज हो रहा था. इसी बीच हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार के खजाने को निशाना बनाने की योजना तैयार की. 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेन को रोककर सरकारी खजाने पर कब्जा कर लिया. घटना का मकसद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चल रहे क्रांतिकारी आंदोलन के लिए संसाधन जुटाना था. काकोरी की घटना ने अंग्रेज सरकार को हिलाकर रख दिया. इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने क्रांतिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू किया. गिरफ्तारियां हुईं, मुकदमे चले और कई क्रांतिकारियों को कठोर सजा सुनाई गई. काकोरी कांड में शाहजहांपुर के तीन महान क्रांतिकारियों की भूमिका इतिहास में विशेष स्थान रखती है. राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां की दोस्ती उस दौर में हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल बनी. वहीं, ठाकुर रोशन सिंह ने भी देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया. क्या था काकोरी कांड. (Photo Credit: ETV Bharat) अंग्रेजी हुकूमत ने इन क्रांतिकारियों को मौत की सजा सुनाई. 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में और ठाकुर रोशन सिंह को प्रयागराज की मलाका जेल में फांसी दी गई. देश के आंदोलन में गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए पूरा देश व्याकुल था और कुर्बानियां दी जा रही थी. जेल भरे जा रहे थे इसी दौरान शाहजहांपुर के आर्य समाज मंदिर में काकोरी कांड की रूपरेखा तैयार की गई. काकोरी कांड को अंजाम देने के लिए अशफाक उल्ला खान राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह ने तय किया कि सुबह शाहजहांपुर से सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन जाती है, जिसमें अंग्रेजों का खजाना जाता है. हम उस ट्रेन को लूटेंगे और लूट के पैसों से हथियार खरीदेंगे.