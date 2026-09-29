गोरखपुर में कजरी महोत्सव में बिखरे लोक संस्कृति के रंग, मालिनी अवस्थी की प्रस्तुति पर झूमे लोग
गोरखपुर में बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में कजरी महोत्सव का आयोजन किया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 9:19 AM IST
गोरखपुर: जिले में लोक संस्कृति एवं पारंपरिक लोक कलाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से संस्कृति विभाग ने सोमवार को बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम में कजरी महोत्सव का आयोजन किया. कजरी महोत्सव का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह और प्रख्यात गायिका मालिनी अवस्थी ने दीप प्रज्वलित कर किया.
महोत्सव के दौरान लोक कलाकारों ने कजरी गायन एवं लोक संगीत की विभिन्न प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं. मालिनी अवस्थी की प्रस्तुति महोत्सव का प्रमुख आकर्षण रही. उनके द्वारा कजरी एवं लोकगीतों की मनोहारी प्रस्तुतियां दी गईं. उनकी सुमधुर प्रस्तुतियों ने महोत्सव में उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.
पारंपरिक लोकधुनों और कजरी गायन के माध्यम से उन्होंने पूर्वांचल की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपरा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया. जौनपुर से आये गायक राजकुमार तिवारी, गोरखपुर की गायिका इंदु गुप्ता तथा सविता त्रिपाठी ने भी अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों के माध्यम से लोक संस्कृति एवं पारंपरिक संगीत की समृद्ध विरासत को जीवंत किया. कजरी प्रस्तुतियों के दौरान उपस्थित दर्शकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए कलाकारों का करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन किया. महोत्सव के दौरान पूरा परिसर लोकगीतों एवं संगीत की मधुर स्वर लहरियों से गुंजायमान रहा.
कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, लोक कलाकार, संस्कृति प्रेमी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे.
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