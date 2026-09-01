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शाही लवाजमे के साथ निकली तीज माता की सवारी, झांकियों और लोकनृत्यों ने बांधा समां

आगे हाथी, पीछे संस्कृति का कारवां: सवारी में सबसे आगे सुसज्जित हाथी आकर्षण का केंद्र बना. पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक झांकियों से सजी करीब पांच ट्रैक्टर-ट्रॉलियां चल रही थीं. इनमें भगवान गणेश, श्रीकृष्ण, श्रीनाथजी, विष्णु-लक्ष्मी, श्याम भगवान और राधे-कृष्ण की झांकियां ध्यान खींचती रहीं. झांकियों ने पौराणिक कथाओं को जीवंत कर दिया. आदिवासी लोक संस्कृति और पारंपरिक वेशभूषा पर आधारित झांकियों में कलाकारों ने संस्कृति के रंग बिखेरे.

जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव, एसपी अवनीश कुमार शर्मा और नगर परिषद आयुक्त बृजेश रॉय ने पूजा-अर्चना कर सवारी का शुभारंभ किया. इसके बाद रामप्रकाश टॉकीज से शाही सवारी रवाना हुई, जो प्रमुख बाजारों से होती हुई कुंभा स्टेडियम स्थित मेला स्थल पहुंची. हजारों लोगों की मौजूदगी में तीज माता का भव्य स्वागत हुआ. अतिथियों ने आरती उतारी और 15 दिवसीय ऐतिहासिक मेले का विधिवत शुभारंभ किया.

बूंदी/बाड़मेर: कजली तीज महोत्सव की रंगीन छटा सोमवार रात बूंदी और बाड़मेर में पूरे शबाब पर नजर आई. शौर्य, श्रृंगार और आस्था की प्रतीक तीज माता की भव्य सवारी जब शाही लवाजमे के साथ सड़कों पर निकली तो बूंदी उत्सव के रंग में रंग गई. ढोल-नगाड़ों की गूंज, बैंड की धुन, लोक कलाकारों की थिरकती प्रस्तुतियां और रंग-बिरंगी झांकियों ने ऐसा समां बांधा कि शहर उमड़ पड़ा. मार्ग में जगह-जगह भीड़ जुटी और श्रद्धालुओं ने दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की. बाड़मेर में मेले में स्वीप प्रकोष्ठ की टीम ने मतदाता जागरूकता का संदेश देकर निकाय चुनाव में भागीदारी के लिए प्रेरित किया.

कालबेलिया नृत्य करती बालाएं। (ETV Bharat Bundi)

कच्ची घोड़ी से कालबेलिया तक लोक रंग: बैंड और लोकनृत्यों ने माहौल में चार चांद लगा दिए. मश्क बैंड की धुनों के साथ रामापीर की कच्ची घोड़ी, कालबेलिया नृत्यांगनाओं, चांचौड़ा और घूमर-चकरी नृत्य ने लोगों को देर तक बांधे रखा. शिव अघोरी की प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रही. मार्ग में आतिशबाजी के नजारे भी दिखे. शाम ढलते ही रंग-बिरंगी आतिशबाजी से शाही वैभव और निखर उठा. बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग किनारे खड़े होकर ऐतिहासिक परंपरा के साक्षी बने.

आचार संहिता का असर, अधिकारियों के सिर पर पगड़ियां: इस बार निकाय चुनाव के कारण लगी आचार संहिता का असर साफ दिखा. सभापति पद रिक्त होने से पिछली बार जहां जनप्रतिनिधियों के सिर पर पारंपरिक पगड़ियां थीं, वहीं इस बार नगर परिषद के अधिकारी-कर्मचारियों ने पगड़ी पहनकर सवारी में भाग लिया. अधिकारी-कर्मचारी और प्रशासनिक अमला पूरे मार्ग में व्यवस्थाओं में जुटा रहा. सुरक्षा और यातायात को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा.

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बाड़मेर में सत्तू से खोला तीज का व्रत: कजरी तीज का त्योहार सोमवार को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया. सुहागिनों और युवतियों ने निर्जल व्रत रखा, रात को चंद्र दर्शन के बाद सत्तू से व्रत खोला. सोलह श्रृंगार कर रंग-बिरंगे परिधानों में पार्क में झूलों का लुत्फ उठाया और बाजार में देर रात तक रौनक रही. स्थानीय रेखा मूंदड़ा ने बताया कि श्रावण की तीज पर कजरी तीज मनाई जाती है, जिसका साल भर इंतजार रहता है. एक दिन पहले मेहंदी लगाकर व्रत रखा, शाम को नीमड़ी माता की पूजा कर सुहाग की लंबी आयु की कामना की. रामद्वारा चौक पर विधिवत पूजा और बुजुर्ग महिलाओं से कथा श्रवण किया. शहर के पनघट रोड पर पारंपरिक मेले का आयोजन हुआ, जहां चाट, खिलौने, मनिहारी की दुकानों पर महिलाओं और बच्चों की भारी भीड़ उमड़ी. स्थानीय भुनेश दवे के अनुसार यह मेला तीस साल से लगता आ रहा है और शाम से देर रात तक चलता है. मेले में स्वीप प्रकोष्ठ की टीम ने मतदाता जागरूकता का संदेश देकर निकाय चुनाव में भागीदारी के लिए प्रेरित किया.