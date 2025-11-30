ETV Bharat / state

कज्जाकपुरा आरओबी पर दिसंबर से फर्राटा भरेंगी गाड़ियां, बाबा लाटभैरव ओवरब्रिज होगा नया नाम

कज्जाकपुरा क्षेत्र में दो रेलवे क्रॉसिंग होने से लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है. आरओबी की लंबाई लगभग 1.356 किलोमीटर है.

ओवरब्रिज का तेजी से निर्माण चल रहा है.
ओवरब्रिज का तेजी से निर्माण चल रहा है. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 30, 2025

Updated : November 30, 2025

वाराणसी : कज्जाकपुरा ओवरब्रिज को दिसंबर माह में आमजन के लिए शुरू कर दिया जाएगा. यह ब्रिज न सिर्फ वाराणसी के लोगों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि आस-पास के जिलों से कनेक्टिविटी भी आसान हो जाएगी. इसका नाम भगवान भैरव के नाम पर होगा.

साल 2014 में नरेंद्र मोदी के वाराणसी से सांसद बनने के बाद से लागतार विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है. सड़कों का चौड़ीकरण हो या फिर पर्यटन संबंधित विकास कार्य. इन्हीं परियोजनाओं में एक कार्य है कज्जाकपुरा आरओबी का. इसका इंतजार वाराणसी के लोग कई सालों से कर रहे थे.

कज्जाकपुरा ओवरब्रिज के शुरू होने से लोगों को जाम से मिलेगी राहत. (Video Credit; ETV Bharat)

बाबा लाट भैरव फ्लाई ओवर होगा नया नाम : नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार ने बताया, कार्यकारिणी के सदस्य एवं पार्षद हनुमान प्रसाद ने कज्जाकपुरा आरओबी का नामकरण करने का प्रस्ताव रखा था. उस क्षेत्र में भगवान भैरव के नाम पर एक बड़ा मेला लगता है और धार्मिक दृष्टि से वाराणसी में बड़ा महत्व भी है.

इसे देखते हुए कार्यकारिणी समिति ने यह निर्णय लिया है कि इस आरओबी का नाम बाबा लाटभैरव फ्लाईओवर रखा जाए. सर्वसम्मति से कार्यकारिणी समिति ने इसे पारित किया है. वाराणसी में भगवान भैरव बड़े देवता हैं, यह हमारे लिए खुशी की बात होगी. इस आरओबी की लंबाई लगभग 1.356 किलोमीटर है.

लंबे जाम की समस्या से मिलेगी निजात : कज्जाकपुरा क्षेत्र में दो रेलवे क्रॉसिंग होने के कारण लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ता है. आरओबी के शुरू होने से लोगों को घंटों जाम में फंसना नहीं पड़ेगा. इसके साथ ही आस-पास के क्षेत्रों में भी ट्रैफिक का दबाव कम होगा.

आपातकालीन सेवाएं नहीं होंगी बाधित : कज्जाकपुरा आरओबी के शुरू हो जाने से पंचकोशी, सारनाथ, आशापुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, बिहार आने जाने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा. साथ ही आपातकालीन सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी. एंबुलेंस, अग्निशमन या किसी भी आपातकालीन सेवा को अब रेलवे फाटक के बंद होने के चलते जाम के कारण प्रभावित नहीं होना पड़ेगा.

Last Updated : November 30, 2025

