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आल्हा ऊदल और पृथ्वीराज चौहान का भीषण युद्ध और कजलियां, 800 साल पहले शुरू हुई थी ये परंपरा

बुंदेलखंड की इस परंपरा का इतिहास करीब 8 सौ साल पुराना माना जाता है. इस परंपरा को लेकर मान्यता है कि इसकी शुरुआत आल्हा-ऊजल और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए भीषण युद्ध के दौरान हुई थी.

सागर : बुंदेलखंड की समृद्ध लोक संस्कृति में हर त्योहार और पर्व से जुड़ी अपनी-अपनी परंपरा है. ऐसी ही एक परंपरा रक्षाबंधन के अगले दिन निभाई जाती है, जिसे स्थानीय स्तर पर कजलियां कहा जाता है. रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू होने वाली कजलियां कृष्ण जन्माष्टमी तक चलती है. इस परंपरा के तहत लोग एक दूसरे को कजलियां देकर आपसी भाईचारा बढ़ाने के साथ-साथ लोगों के दुख में शामिल होकर सहानुभूति व्यक्त करते हैं. यदि किसी व्यक्ति के यहां बीते साल में किसी का निधन हो जाता है, तो उनके घर पहुंचकर कजलियां भेंटकर सहानुभूति व्यक्त की जाती है.

बुंदेलखंड में कजलियां पर्व के लिए तैयारी नागपंचमी से ही शुरू हो जाती है. नागपंचमी के दिन खेतों की मिट्टी को बांस की टोकरी में भर कर उसमें गेहूं या जौ के बीज बोए जाते हैं. करीब 8 दिन तक इनकी अच्छे से देखभाल की जाती है और नियमित तौर पर पानी दिया जाता है.

रक्षाबंधन के अगले दिन बुंदेलखंड में मनाई जाती है कजलियां, होता है विसर्जन (Etv Bharat)

जब इनके अंकुर फूट आते हैं, तब इन्हें बुंदेलखंड में कजलियां और दूसरे इलाकों में भुजरिया कहा जाता है. कुछ लोग इन्हें देवी का स्वरूप मानते हुए कजली देवी भी कहते हैं. फिर रक्षाबंधन के अगले दिन महिलाएं कजली गीत गाते हुए कजलियों के विसर्जन के लिए नदी या तालाब किनारे जाती है और कजलियों का विसर्जन कर उनसे मनोकामना मांगती हैं.

नागपंचमी से बोई जाती है कजलियां (Etv Bharat)

सन् 1182 मानी जाती है कजलियों की शुरुआत

कजलियां पर्व का इतिहास बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं के समय से जुड़े होने का दावा किया जाता है. स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक इसकी शुरुआत सन् 1182 के आसपास हुई थी, जब सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान और चंदेलों की सेना के योद्धा आल्हा ऊदल के बीच वर्चस्व की लड़ाई में भीषण युद्ध हुआ था. इस युद्ध में दोनों सेनाओं का जबर्दस्त नुकसान हुआ था और ये बुंदेलखंड के इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था. आखिर में जब गुरु गोरखनाथ के कहने पर युद्ध थमा तब से कजलियों की शुरुआत की गई.

आपसी भाईचारा बढ़ाने और सुख-दुख बांटने की परंपरा है कजलियां (Etv Bharat)

हालांकि, कजलियों को लेकर स्थानीय लोग तरह-तरह के दावे करते रहते हैं. बुंदेलखंड की संस्कृति के जानकार और शोधकर्ता डॉ. ओपी चौबे के मुताबिक, '' कजलियों का इतिहास चंदेल काल की 11वीं शताब्दी के आल्हा ऊदल और पृथ्वीराज चौहान जैसे महान योद्धाओं के समय का है. इस समय कजलियों की शुरुआत मानी जाती है. इसे कीरत साग के युद्ध से जोड़कर देखा जाता है, जिसका आल्हा खंड में वर्णन मिलता है.''

कजलियां पर गाए जाते हैं लोक गीत, होते हैं नृत्य (Etv Bharat)

कजलियां और गायन की परंपरा

डॉ. ओपी चौबे बताते हैं, '' कजलियां सावन में बोई जाती हैं और रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादो के महीने में प्रतिपदा के दिन विसर्जित की जाती हैं. जहां तक कजलियां त्योहार पर गायन और नृत्य परंपरा की बात है, तो कजलियों पर पुरुष सैरा नृत्य करते हैं और महिलाएं कजलियों के चारों तरफ परिक्रमा करती हैं, दूध चढ़ाती हैं और राछड़ा गाती हैं. इन दोनों तरह के गायन और नृत्य में युद्ध विषयक प्रसंग और आल्हा भी गाए जाते हैं. सैरा नृत्य का गायन तीन तरह से होता है, जिसमें पहले करघा गया जाता है और महिलाएं सैरा में रिछड़ा गाती हैं.''

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बुंदेलखंड को कहा गया युद्ध देश

डॉ. ओ पी चौबे बताते हैं, '' आल्हा खंड में कई लड़ाईयों का जिक्र है. बुंदेलखंड में इतने युद्ध हुए हैं कि कुछ इतिहासकारों ने तो बुंदेलखंड को 'युद्ध देश' की संज्ञा दी है. बुंदेलखंड के गायन फाग, सैरा और आल्हा में ज्यादातर युद्ध विषयक प्रसंग हैं.''