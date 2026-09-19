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बिहार में भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी के कार्यक्रम में जमकर बवाल, पत्थरबाजी

नालंदा में भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी के कार्यक्रम में जमकर बवाल हुआ. इस दौरान पत्थरबाजी भी की गयी. रिपोर्ट-महमूद आलम

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काजल राघवानी के कार्यक्रम में बवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2026 at 5:04 PM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा में भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी के कार्यक्रम में जमकर बवाल हुआ. घटना नालंदा मुख्यालय बिहार शरीफ शहर स्मार्ट वॉच टावर की है. एक्ट्रेस एक मॉल में गोल्ड शोरूम के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंची थी. इसी दौरान देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी.

गाड़ी पर पत्थरबाजी

बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के बाद अचानक काजल राघवानी को देखने के लिए अफरा-तफरी मच गई. कुछ शरारती तत्वों ने उनकी गाड़ी पर ईंट से हमला कर दिया. ईंट लगने से गाड़ी का शीशा टूट गया. हालांकि घटना के समय काजल राघवानी गाड़ी में मौजूद नहीं थीं, जिससे वह बाल-बाल बच गयी.

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काजल राघवानी के कार्यक्रम में बवाल (ETV Bharat)

बाल-बाल बचे गाड़ी में मौजूद लोग

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गाड़ी में मौजूद लोग चोट लगने से बाल-बाल बच गए. इस घटना से मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों में हड़कंप मच गया. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी. इसके बाद काजल राघवानी को सुरक्षा घेरे में दूसरी गाड़ी से सुरक्षित रवाना किया गया. मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

घंटों बेसमेंट में छुपकर रहना पड़ा

गोल्ड शोरूम के संचालक संजीत कुमार और कुंदन कुमार ने बताया कि पुलिस की सुरक्षा प्रॉपर तौर पर मौजूद थी. लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से लोग एक झलक पाने के लिए टूट पड़े. इस कारण वहां भगदड़ मच गई. भीड़ ने सुरक्षाकर्मियों का घेरा तोड़ दिया. इसके बाद उनकी गाड़ी के शीशे पर किसी ने पथराव कर दिया.

काजल राघवानी के कार्यक्रम में बवाल (ETV Bharat)

"भीड़ के कारण उन्हें दूसरी गाड़ी से बेसमेंट के अंदर छुपकर रहना पड़ा. वे घंटों बाद वहां से निकल पाए. भीड़ ज्यादा होने के कारण ऐसा हुआ है." -संजीत कुमार, शोरूम के संचालक

सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है पुलिस

इस संबंध में लहेरी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक ने बताया कि घटना की सूचना मिली है. भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से उग्र हो गई थी. उसी के दौरान वहां धक्का-मुक्की हुई. पुलिस को गाड़ी का शीशा टूटने की सूचना मिली है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. गाड़ी पर हमला करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है.

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काजल राघवानी के कार्यक्रम में बवाल (ETV Bharat)

"पुलिस इसके लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है. पत्थर मारने वालों की पहचान की जा रही है. जांच कर कार्रवाई की जाएगी." -रंजीत कुमार रजक, थानाध्यक्ष, लहेरी थाना

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