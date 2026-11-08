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विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर टैक्सी चालक की बेटी काजल ढोचक ने किया कमाल, सोनीपत में जोरदार स्वागत

सोनीपतः विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर सोनीपत पहुंची पहलवान काजल ढोचक का जोरदार स्वागत किया गया. ढोल-नगाड़ों की गूंज, फूलों की बारिश और स्वागत के लिए उमड़े लोगों के हुजूम ने इस पल को यादगार बना दिया. खास बात यह है कि काजल महिला कुश्ती विश्व चैंपियनशिप के हेवीवेट वर्ग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं.

ओलंपिक मेडल पर नजरः वहीं विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के बाद अब काजल की निगाहें ओलंपिक पर हैं. उनका अगला लक्ष्य ओलंपिक पोडियम पर खड़े होकर तिरंगा लहराना है. इस ऐतिहासिक कामयाबी के पीछे काजल की मेहनत के साथ उनके चाचा कृष्ण पहलवान का ऐसा त्याग छिपा है, जिसने अपनी पहलवानी छोड़कर भतीजी के सपनों को अपना सपना बना लिया.

चैंपियनशिप के हेवीवेट वर्ग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिलाः एक टैक्सी चालक की बेटी ने अपनी मेहनत, हौसले और जुनून के दम पर ऐसा मुकाम हासिल किया है, जिस पर आज पूरा सोनीपत गर्व कर रहा है. काजल की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. काजल की यह कामयाबी इसलिए भी ऐतिहासिक है, क्योंकि वह महिला कुश्ती विश्व चैंपियनशिप के हेवीवेट वर्ग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी हैं.

भतीजी के सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित की पूरी जिंदगीः काजल की सफलता की कहानी में एक ऐसा किरदार भी है, जिसका त्याग शायद ही कोई भूल पाए. ये हैं काजल के चाचा कृष्ण पहलवान, जिन्होंने खुद पहलवानी का सपना छोड़ दिया और अपनी भतीजी के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर दी. कृष्ण पहलवान ने काजल को आगे बढ़ाने के लिए जो संघर्ष किया, आज उसी मेहनत और समर्पण का नतीजा है कि काजल ने विश्व पटल पर सोनीपत और देश का नाम चमका दिया. पनी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर काजल ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और चाचा कृष्ण पहलवान को समर्पित किया. काजल का कहना है कि यह मेडल सिर्फ उनकी मेहनत का नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के त्याग और विश्वास का परिणाम है, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया.