ETV Bharat / state

अमेरिका से डिपोर्ट होकर कैथल लौटे 14 युवक, हथकड़ी लगाकर भेजा गया भारत, एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

अमेरिका से कैथल के कुल 14 युवक डिपोर्ट होकर लौटे हैं. सभी ने एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

Kaithal youth deported from America
डिपोर्ट होकर कैथल लौटे 14 युवक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 27, 2025 at 9:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कैथल:अवैध रूप से "डंकी रूट" से अमेरिका पहुंचे हरियाणा के कैथल जिले के 14 युवकों को अमेरिका सरकार ने डिपोर्ट कर दिया है. दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कैथल पुलिस ने सभी युवकों को कैथल पुलिस लाइन लाकर परिजनों के हवाले कर दिया.

कैथल लौटे 14 युवक: डीएसपी ललित यादव ने जानकारी दी कि अमेरिका ने कैथल जिले के इन 14 युवकों को डिपोर्ट किया है, जिनमें से एक युवक पर पुलिस केस भी दर्ज पाया गया है. उन्होंने बताया कि सभी युवक अब एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं.

अमेरिका से डिपोर्ट होकर कैथल लौटे 14 युवक (ETV Bharat)

क्या बोले पीड़ित:डिपोर्ट हुए कैथल के गांव तारागढ़ निवासी नरेश ने बताया कि, "वह 9 जनवरी 2024 को दिल्ली से ब्राजील के रास्ते पनामा जंगल होते हुए डंकी रूट से अमेरिका पहुंचा था. इस यात्रा में उसे करीब 2 महीने 6 दिन लगे. अमेरिका पहुंचने के बाद उसे जेल में डाल दिया गया और 14 महीने जेल में रहने के बाद हथकड़ी लगाकर भारत डिपोर्ट कर दिया गया."

पीड़ित ने की युवाओं से अपील: नरेश ने आगे बताया कि, "उसने अपनी खेती की जमीन बेचकर एजेंट को 57 लाख 50 हजार रुपए दिए थे. शुरुआत में एजेंट ने 42 लाख रुपए में अमेरिका पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन रास्ते में हर देश की सीमा पार करवाने के नाम पर लगातार पैसे वसूले गए. हालांकि अमेरिकी सरकार ने उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, लेकिन एजेंटों ने धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार किया." नरेश ने युवाओं से अपील की कि कोई भी डंकी रूट से विदेश न जाए, क्योंकि यह रास्ता बेहद खतरनाक और धोखे से भरा है.

एजेंटों के खिलाफ होगी कार्रवाई: इस पूरे मामले में डीएसपी ललित यादव ने बताया कि पुलिस अब इन एजेंटों की पहचान और ठिकानों की जांच कर रही है, ताकि युवाओं को ठगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके.

ये भी पढ़ें:अमेरिका से हरियाणा के 50 युवक डिपोर्ट, 16 करनाल, 14 कैथल के रहने वाले, डंकी रूट से गए थे USA

TAGGED:

KAITHAL DEPORTATION CASE
DONKEY ROUTE TO AMERICA
YOUTH DEMAND ACTION AGAINST AGENTS
HARYANA YOUTH DEPORTED FROM USA
KAITHAL YOUTH DEPORTED FROM AMERICA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.