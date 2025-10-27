ETV Bharat / state

अमेरिका से डिपोर्ट होकर कैथल लौटे 14 युवक, हथकड़ी लगाकर भेजा गया भारत, एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

कैथल लौटे 14 युवक: डीएसपी ललित यादव ने जानकारी दी कि अमेरिका ने कैथल जिले के इन 14 युवकों को डिपोर्ट किया है, जिनमें से एक युवक पर पुलिस केस भी दर्ज पाया गया है. उन्होंने बताया कि सभी युवक अब एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं.

कैथल: अवैध रूप से "डंकी रूट" से अमेरिका पहुंचे हरियाणा के कैथल जिले के 14 युवकों को अमेरिका सरकार ने डिपोर्ट कर दिया है. दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कैथल पुलिस ने सभी युवकों को कैथल पुलिस लाइन लाकर परिजनों के हवाले कर दिया.

क्या बोले पीड़ित:डिपोर्ट हुए कैथल के गांव तारागढ़ निवासी नरेश ने बताया कि, "वह 9 जनवरी 2024 को दिल्ली से ब्राजील के रास्ते पनामा जंगल होते हुए डंकी रूट से अमेरिका पहुंचा था. इस यात्रा में उसे करीब 2 महीने 6 दिन लगे. अमेरिका पहुंचने के बाद उसे जेल में डाल दिया गया और 14 महीने जेल में रहने के बाद हथकड़ी लगाकर भारत डिपोर्ट कर दिया गया."

पीड़ित ने की युवाओं से अपील: नरेश ने आगे बताया कि, "उसने अपनी खेती की जमीन बेचकर एजेंट को 57 लाख 50 हजार रुपए दिए थे. शुरुआत में एजेंट ने 42 लाख रुपए में अमेरिका पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन रास्ते में हर देश की सीमा पार करवाने के नाम पर लगातार पैसे वसूले गए. हालांकि अमेरिकी सरकार ने उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, लेकिन एजेंटों ने धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार किया." नरेश ने युवाओं से अपील की कि कोई भी डंकी रूट से विदेश न जाए, क्योंकि यह रास्ता बेहद खतरनाक और धोखे से भरा है.

एजेंटों के खिलाफ होगी कार्रवाई: इस पूरे मामले में डीएसपी ललित यादव ने बताया कि पुलिस अब इन एजेंटों की पहचान और ठिकानों की जांच कर रही है, ताकि युवाओं को ठगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके.

