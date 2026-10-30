कैथलः करवा चौथ की रात पत्नी करती रही इंतजार, सुबह मिली पति की मौत की खबर
करवा चौथा की दिन पंजाब से अपने करनाल जिले में अपने गांव जाने के दौरान सड़क हादसा हुआ. एक व्यक्ति की मौत हो गई.
Published : October 30, 2026 at 6:11 PM IST
कैथलः करवा चौथ जैसे पावन त्योहार के दिन, जहां एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखकर उनका इंतजार कर रही थी. वहां ऐसी खबर मिलना पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटने जैसा है. तीन मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाना एक ऐसा खालीपन है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता है.
बाइक से सुतराणा से अपने गांव अलावला जा रहा थाः कैथल के गांव संगतपुरा और बुढ़ाखेड़ा के बीच सड़क हादसे में करीब 39 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. वह मोटरसाइकिल पर सवार होकर पंजाब के सुतराणा से अपने गांव अलावला जिला करनाल जा रहा था. आरोप है कि अज्ञात वाहन का ड्राइवर ने उसे टक्कर मार दिया और मौके से फरार हो गया. सुबह जैसे ही गांव के लोगों ने सड़क किनारे पड़े शव को देखा तो तुरंत इसकी सूचना संगतपुरा चौकी पुलिस को दी. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए नागरिक अस्पताल में पहुंचाया. मृतक की पहचान गांव अलावला जिला करनाल के रहने वाले दलबीर सिंह के रूप में हुई है.
शाम 6 बजे घर वालों से हुई थी बातः फोन करके पंजाब से चला. दलबीर सिंह शाम करीब 6 बजे परिवार से फोन पर बात कर घर लौटने की बात कहकर पंजाब से चला था. जैसे ही वह बुढ़ा खेड़ा के पास पहुंचा तो हादसे का शिकार हो गया. सुबह पुलिस ने मृतक की पहचान कर परिजनों को इसके बारे में सूचना दी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
दलबीर के परिवार में पत्नी के अलावा तीन बच्चेः मृतक के भतीजे प्रदीप ने बताया कि "दलबीर सिंह तीन बच्चों को पिता था. वह पातड़ां के पास सुतराणा स्थित एक सेलर में नौकरी करता था. वह करवाचौथ पर्व पर घर लौटने की बात कहकर वहां से चला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. पत्नी व बच्चे उसके घर लौटने का इंतजार करते रहे. उसे कॉल भी किया, लेकिन दलबीर ने फोन नहीं उठाया. चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. फिलहाल सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई है."
पुलिस कर रही जांचः संगतपुरा चौकी इंचार्ज रणधीर सिंह ने बताया कि "घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी."