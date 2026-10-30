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कैथलः करवा चौथ की रात पत्नी करती रही इंतजार, सुबह मिली पति की मौत की खबर

सड़क हादसे में करनाल निवासी दलबीर सिंह की मौत ( ETV Bharat )

कैथलः करवा चौथ जैसे पावन त्योहार के दिन, जहां एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखकर उनका इंतजार कर रही थी. वहां ऐसी खबर मिलना पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटने जैसा है. तीन मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाना एक ऐसा खालीपन है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता है.

बाइक से सुतराणा से अपने गांव अलावला जा रहा थाः कैथल के गांव संगतपुरा और बुढ़ाखेड़ा के बीच सड़क हादसे में करीब 39 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. वह मोटरसाइकिल पर सवार होकर पंजाब के सुतराणा से अपने गांव अलावला जिला करनाल जा रहा था. आरोप है कि अज्ञात वाहन का ड्राइवर ने उसे टक्कर मार दिया और मौके से फरार हो गया. सुबह जैसे ही गांव के लोगों ने सड़क किनारे पड़े शव को देखा तो तुरंत इसकी सूचना संगतपुरा चौकी पुलिस को दी. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए नागरिक अस्पताल में पहुंचाया. मृतक की पहचान गांव अलावला जिला करनाल के रहने वाले दलबीर सिंह के रूप में हुई है.