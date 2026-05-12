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चर्चा में कैथल की अनोखी शादी: 3 फीट के विक्रम को मिली जींद की प्रियंका, बुलेट से आई दुल्हनिया का गांव वालों ने किया स्वागत

कैथल के 3 फीट के विक्रम ने जींद की प्रियंका से शादी कर ली. इस अनोखी शादी की हर ओर चर्चा हो रही है.

KAITHAL UNIQUE WEDDING
कैथल की अनोखी शादी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 12, 2026 at 11:40 AM IST

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कैथल: कैथल जिले के चंदाना गांव में एक अनोखी शादी इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. गांव के 26 वर्षीय विक्रम ने जींद के हाट निवासी 25 वर्षीय प्रियंका के साथ शादी रचाई. खास बात यह रही कि दूल्हा और दुल्हन दोनों की लंबाई करीब 3-3 फीट है. शादी के बाद गांव में नवविवाहित जोड़े को देखने और उनके साथ सेल्फी लेने वालों की भीड़ लग गई.

लंबे समय से नहीं हो पा रही थी शादी: विक्रम के पिता दर्शन लाल ने बताया कि, "बेटे का कद छोटा होने की वजह से उसकी शादी में काफी दिक्कत आ रही थी. पहले हमने बड़े बेटों की शादी करवाई, लेकिन बाद में विक्रम के लिए रिश्ता मिलना मुश्किल हो गया था. रिश्तेदारों की मदद से जींद के हाट की प्रियंका का रिश्ता तय हुआ और अब परिवार की बड़ी चिंता खत्म हो गई है."

KAITHAL UNIQUE WEDDING
3 फीट के विक्रम को मिली जींद की प्रियंका (ETV Bharat)

बुलेट बाइक पर दुल्हन को लाया दूल्हा: शादी के बाद विक्रम अपनी दुल्हन प्रियंका को बुलेट बाइक पर लेकर गांव पहुंचा. गांव में उनके स्वागत के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई. किसी ने नाचकर खुशी जाहिर की तो किसी ने नवदंपती के साथ तस्वीरें खिंचवाईं. गांव के लोगों ने इस शादी को खुशी और अपनापन के साथ मनाया.

बुलेट से आई दुल्हनिया का गांव वालों ने किया स्वागत (ETV Bharat)

"बौना कहने का बुरा नहीं मानता": विक्रम जागरण मंडली में काम करता है. विक्रम ने कहा कि, "लोग मुझे बौना कहकर बुलाते हैं, लेकिन मैं इसका बुरा नहीं मानता. यह गांव वालों का अपनापन है. लोग मुझे सम्मान भी बहुत देते हैं. अब लगता है कि भगवान ने हमारी जोड़ी पहले से ही तय कर रखी थी."

शादी की चर्चा: विक्रम ने बताया कि जब वह जागरण मंडली के कार्यक्रमों में जाता था, तब भी लोग उसकी शादी को लेकर बातें करते थे. हालांकि उस समय उसने शादी नहीं की. अब प्रियंका के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर वह बेहद खुश है.

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