"मुझे यहां से ले जाओ, बहुत तंग हूं..." कहने के कुछ घंटे बाद नवविवाहिता की मौत, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप
कैथल में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.
Published : August 3, 2026 at 3:08 PM IST
कैथल: जिले के चीका क्षेत्र में शादी के महज तीन महीने बाद 24 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका की पहचान करनाल के गांव अलवाला निवासी मीनाक्षी के रूप में हुई है. वह दो माह की गर्भवती थी. परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसकी हत्या दी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
फोन पर मां से हुई थी बात: मृतका की मां सरोज ने बताया कि, "शनिवार रात मीनाक्षी का फोन आया था. उसने रोते हुए कहा कि, "मुझे यहां से घर ले जाओ, मैं यहां बहुत तंग हूं." हमने अगले दिन सुबह उसे लेने जाने का फैसला किया था, लेकिन इससे पहले ही ससुराल से फोन आया कि मीनाक्षी ने आत्महत्या कर ली है. जब हम मौके पर पहुंचे तो बेटी मृत अवस्था में मिली."
दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप: परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही मीनाक्षी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था. मां सरोज का कहना है कि, "हमने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था, लेकिन इसके बावजूद पति, ससुर और अन्य परिजन लगातार बुलेट की मांग करते थे. दहेज नहीं मिलने पर मीनाक्षी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था."
"डांगर" कहकर करते थे अपमानित: मृतका के परिवार का आरोप है कि ससुराल वाले मीनाक्षी को अपमानजनक शब्द "डांगर" कहकर बुलाते थे. इतना ही नहीं, उसे यह ताना भी दिया जाता था कि यदि लड़के की शादी पंजाब में होती तो अधिक दहेज मिलता. परिजनों का कहना है कि लगातार हो रही प्रताड़ना के कारण मीनाक्षी मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगी थी.
परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप: परिजनों का कहना है कि मीनाक्षी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या कर दी गई है. परिवार ने पति, ससुर और देवर पर हत्या और दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि गर्भवती होने के बावजूद मीनाक्षी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था.
जांच में जुटी पुलिस: वहीं, मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया. मामले में जांच अधिकारी रणदीप सिंह ने बताया कि, "शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. परिजनों की शिकायत और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्यों और परिजनों के बयानों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों और आरोपों की पुष्टि हो सकेगी."
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