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कैथल में उकड़ू बैठने की अनोखी प्रतियोगिता, 82 वर्षीय लक्ष्मण सिंह सहित 6 लोग बने चैंपियन

शुरुआत में ही छंटने लगे प्रतिभागी: प्रतियोगिता के दौरान शुरुआती दो घंटों में ही 10 से 15 प्रतिभागी थककर बाहर हो गए. रूल्स के मुताबिक जो भी अपनी जगह से हिला या उठा, उसे तुरंत प्रतियोगिता से हटा दिया गया. इस सख्ती ने प्रतियोगिता को और रोचक बना दिया. इस दौरान कई प्रतिभागी बाहर हो गए.

कैथल: कैथल जिले के खेड़ी लांबा गांव में एक अनोखी प्रतियोगिता ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को उकड़ू बैठकर ज्यादा से ज्यादा समय तक टिके रहना था. इसमें घुटनों को मोड़कर पंजों के बल नीचे बैठना था. दरअसल, शाम करीब 4 बजे शुरू हुई इस प्रतियोगिता में कुल 48 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें बुजुर्गों के साथ-साथ युवा और महिलाएं भी शामिल थीं.

82 वर्षीय लक्ष्मण सिंह डटे रहे: प्रतियोगिता का सबसे बड़ा आकर्षण 82 वर्षीय लक्ष्मण सिंह रहे, जिन्होंने लगातार 10 घंटे 13 मिनट तक उकड़ू बैठकर सभी को हैरान कर दिया. उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और सहनशक्ति ने युवाओं को भी पीछे छोड़ दिया. खास बात यह रही कि वह पूरे समय बिना हिले-डुले बैठे रहे.

6 प्रतिभागियों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया: करीब सवा 10 घंटे बीत जाने के बाद भी 6 प्रतिभागी लगातार बैठे रहे. आयोजकों ने स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए प्रतियोगिता समाप्त करने का फैसला लिया और इन सभी को संयुक्त विजेता घोषित किया. विजेताओं में लक्ष्मण सिंह के अलावा बलकार, सुभाष, कोका, सुरेंद्र और जगदीश शामिल रहे. सभी छह विजेताओं को 8700-8700 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया. लक्ष्मण सिंह के जज्बे से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने उनका विशेष सम्मान भी किया. उनकी उपलब्धि ने गांव में चर्चा का विषय बना दिया.

सरपंच ने की सराहना: गांव के सरपंच सोनू ने कहा कि, "इस प्रतियोगिता का मकसद पूरे गांव का एकजुट होकर एक स्थान पर खुश होकर आनंद लेना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था, जिसमें सबसे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग लक्ष्मण सिंह भी शामिल है. जो लोग इसमें विजय घोषित हुए हैं, उन सभी को 8700 - 8700 पुरस्कार राशि दी गई है. अब लोग उकडू बहुत कम बैठते हैं जिसके चलते हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारी होती है. लेकिन हमारे इस बुजुर्ग ने यह बताया है कि उकडू बैठने से स्वस्थ रहते हैं और उनको घुटनों और टांगों के रोग की समस्या नहीं होगी. यह हमारी एक प्राचीन सभ्यता होती थी लेकिन हमारे युवा पीढ़ी उकडू बैठना पसंद नहीं करती या उन्होंने उकडू बैठना छोड़ दिया है. इसके चलते इस प्रतियोगिता को करवाया गया था कि हमारे युवाओं को इसके बारे में पता चले."

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