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बेडरूम में मिला शराब का 'कुआं', कैथल पुलिस ने की छापेमारी, फर्श तोड़कर 500-500 लीटर की 3 टंकियां निकाली

हरियाणा के कैथल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक शख्स ने बेडरूम में जमीन के नीचे 3 टंकियां दबाकर लाहण भर रखी थी.

Kaithal police recovered illicit liquor
कैथल में कच्ची शराब बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 24, 2026 at 10:24 AM IST

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कैथल: हरियाणा के कैथल में कच्ची शराब तैयार करने और लाहण यानी रॉ मटेरियल को छिपाने का शातिर तरीका सामने आया. एक शख्स ने बेडरूम में बेड के नीचे ही 500-500 लीटर की 3 टंकियां दबाकर लाहण से भर रखी थी. कैथल पुलिस ने छापेमारी कर इसका भंडाफोड़ किया. गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में कैथल पुलिस को फर्श का कुछ हिस्सा खोखला महसूस हुआ.

कैथल पुलिस की कार्रवाई: इसके बाद पुलिस खुद ही छैनी-हथौड़ा लेकर टाइल तोड़ने लगी. फर्श के नीचे पुलिस को तीनों टंकियों से करीब 400 लीटर लाहण बरामद हुई. सिटी थाना SHO गीता ने कहा कि "मामले में आरोपी अमरीक उर्फ जोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है. तीनों टंकियों को भी नष्ट कर दिया गया है. इन टंकियों के ऊपर टाइल्स लगवा रखी थी. सिटी थाना पलिस ने आरोपी के घर रेड मारी. जिसमें इसका खुलासा हुआ."

बेडरूम में मिला शराब का 'कुआं', कैथल पुलिस ने की छापेमारी (ETV Bharat)

बेडरूम में मिला शराब का 'कुआं': सिटी थाना एसएचओ गीता ने बताया कि "कैथल सिटी एरिया के डेरा गरजा सिंह एरिया में कच्ची शराब बनाने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अमरीक उर्फ जोनी के घर की तलाशी ली. जब पुलिस की टीम जोनी के बेडरूम की तलाशी ले रही थी, तो वहां फर्श में एक गैप दिखाई दिया. फर्श में कुछ खोखली आवाज भी आ रही थी. इसी दौरान वहां से कुछ टाइल हटाकर देखी गई तो फर्श के नीचे लाहण से भरा टैंक मिला."

Kaithal police recovered illicit liquor
जमीन के नीचे थी 500-500 लीटर की 3 टंकियां (ETV Bharat)

400 लीटर लाहण बरामद: इसके बाद पुलिस ने जोनी के दूसरे घर की भी तलाशी ली. कुछ खोखली आवाज आई, तो पुलिस ने खुद टाइल तोड़नी शुरू कर दी. यहां भी कमरे में फर्श के नीचे 2 टंकियां दबाई गई थी. इन तीनों टंकियों में 400 लीटर लाहण भरी हुई थी. पुलिस ने मकान से बरामद हुई 400 लीटर लाहण और तीनों टंकियों को भी नष्ट कर दिया.

Kaithal police recovered illicit liquor
पुलिस ने तीनों टंकियों को किया नष्ट (ETV Bharat)

फर्श उखाड़कर दबाई टंकियां: शहर थाना एसएचओ गीता ने बताया कि "आरोपी ने 2 मकानों के कमरों का फर्श उखाड़कर उसके नीचे 500-500 लीटर क्षमता की प्लास्टिक की टंकियां दबा रखी थीं. टंकियों में कच्ची शराब तैयार करने का सामान भरा हुआ था. इन टंकियों को पूरी तरह छिपाने के लिए ऊपर दोबारा टाइलें लगवाई गई थीं. उन पर बेड व चारपाइयां बिछा दी गई थीं, ताकि किसी को नीचे छिपे अड्डे की भनक ना लगे. आरोपी अमरीक के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी. बरामद हुई लाहण से करीब 250 लीटर कच्ची शराब बनाई जा सकती थी."

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500 LITRE TANK UNDERGROUND
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