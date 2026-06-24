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बेडरूम में मिला शराब का 'कुआं', कैथल पुलिस ने की छापेमारी, फर्श तोड़कर 500-500 लीटर की 3 टंकियां निकाली

कैथल: हरियाणा के कैथल में कच्ची शराब तैयार करने और लाहण यानी रॉ मटेरियल को छिपाने का शातिर तरीका सामने आया. एक शख्स ने बेडरूम में बेड के नीचे ही 500-500 लीटर की 3 टंकियां दबाकर लाहण से भर रखी थी. कैथल पुलिस ने छापेमारी कर इसका भंडाफोड़ किया. गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में कैथल पुलिस को फर्श का कुछ हिस्सा खोखला महसूस हुआ.

कैथल पुलिस की कार्रवाई: इसके बाद पुलिस खुद ही छैनी-हथौड़ा लेकर टाइल तोड़ने लगी. फर्श के नीचे पुलिस को तीनों टंकियों से करीब 400 लीटर लाहण बरामद हुई. सिटी थाना SHO गीता ने कहा कि "मामले में आरोपी अमरीक उर्फ जोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है. तीनों टंकियों को भी नष्ट कर दिया गया है. इन टंकियों के ऊपर टाइल्स लगवा रखी थी. सिटी थाना पलिस ने आरोपी के घर रेड मारी. जिसमें इसका खुलासा हुआ."

बेडरूम में मिला शराब का 'कुआं', कैथल पुलिस ने की छापेमारी (ETV Bharat)

बेडरूम में मिला शराब का 'कुआं': सिटी थाना एसएचओ गीता ने बताया कि "कैथल सिटी एरिया के डेरा गरजा सिंह एरिया में कच्ची शराब बनाने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अमरीक उर्फ जोनी के घर की तलाशी ली. जब पुलिस की टीम जोनी के बेडरूम की तलाशी ले रही थी, तो वहां फर्श में एक गैप दिखाई दिया. फर्श में कुछ खोखली आवाज भी आ रही थी. इसी दौरान वहां से कुछ टाइल हटाकर देखी गई तो फर्श के नीचे लाहण से भरा टैंक मिला."