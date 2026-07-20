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कैथल के होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा, पुलिस की रेड में पकड़े गए युवक-युवती, करनाल-नरवाना से बुलाया गया था

कैथल : हरियाणा की कैथल पुलिस ने करनाल बाइपास के पास स्थित एक होटल में छापेमारी कर कथित देह व्यापार के रैकेट का खुलासा किया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने होटल के अलग-अलग कमरों से तीन युवक और तीन युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा. इसके अलावा एक अन्य यवक को भी हिरासत में लिया गया है. सभी सात लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ ले गई. प्रारंभिक जांच में होटल में देह व्यापार संचालित होने की बात सामने आई है.

आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवती : सिविल लाइन थाना पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि करनाल बाइपास स्थित होटल में अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. शिकायतों के आधार पर पुलिस ने टीम गठित कर होटल में छापा मारा. कार्रवाई के दौरान कमरों की तलाशी में युवक-युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिले. पुलिस को मौके से कंडोम के पैकेट और अन्य सामग्री भी मिली है.

कैथल के होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा (ETV Bharat)

बाहर से बुलवाई गई थीं युवतियां : एसएचओ रमेश चंद्र के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि युवतियों को करनाल, नरवाना और अन्य स्थानों से बुलाया गया था. आरोप है कि होटल संचालक पैसों के बदले उनसे देह व्यापार करवा रहा था. ग्राहकों को होटल में बुलाकर उनके सामने युवतियों को पेश किया जाता था और वहीं सौदा तय किया जाता था.

होटल संचालक पर भी होगी कार्रवाई : पुलिस ने बताया कि मामले में होटल संचालक की भूमिका की भी जांच की जा रही है. उसके खिलाफ अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने सहित संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. पकड़े गए सभी लोगों से पूछताछ जारी है और मामले से जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है.