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कैथल पुलिस ने नशा तस्करी के आरोपी को पकड़ा, 4380 यूनिट प्रतिबंधित नशीली गोलियां जब्त

कैथल पुलिस की स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने 4380 प्रतिबंधित नशीली गोलियों के साथ नशा तस्करी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

BANNED NARCOTIC PILLS SEIZED
कैथल पुलिस ने नशा तस्करी के आरोपी को पकड़ा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 8, 2026 at 8:16 PM IST

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कैथलः युवा वर्ग को नशे की चपेट से बचाने के लिए नशा तस्करी के धंधे में लिप्त अपराधियों पर जिला पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी अभियान के तहत स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 4380 प्रतिबंधित नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया है.

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाईः डीएसपी गुरविंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि "स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार की अगुवाई में एएसआई शमशेर सिंह की टीम गश्त के दौरान जींद रोड कैथल पर मौजूद थी. इसी दौरान एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गांव सांघन निवासी बिन्टु काफी समय से प्रतिबंधित नशीली दवाइयों का अवैध कारोबार करता है. वह नशेड़ी युवकों को दवा सप्लाई देकर समाज में नशे को बढ़ावा दे रहा है. आज वह अपनी मोटरसाइकिल पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली गोलियां लेकर सिरसा ब्रांच नहर पटरी के रास्ते गांव चंदाना की तरफ किसी ग्राहक को सप्लाई देने जाएगा."

4380 यूनिट प्रतिबंधित नशीली गोलियां जब्त (ETV Bharat)

बाइक से नशीली दवाई सप्लाई के जा रहा था आरोपीः गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा सिरसा ब्रांच नहर पटरी पर गांव चंदाना की तरफ नाकाबंदी की गई. कुछ देर बाद जींद रोड कैथल की तरफ से एक युवक काले रंग की मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया. पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए युवक को मोटरसाइकिल सहित रोककर काबू कर लिया. युवक की पहचान गांव सांघन निवासी बिन्टु के रूप में हुई. मोटरसाइकिल की टंकी पर एक काले रंग का पॉलिथीन बैग रखा हुआ था.

जब्त टैबलेट प्रतिबंधित हैः पुलिस सूचना उपरांत मौके पर पहुंची ड्यूटी मजिस्ट्रेट ईटीओ कैथल कंचन पांडे के समक्ष नियमानुसार कार्रवाई तहत तलाशी दौरान दौरान आरोपी के कब्जे में पॉलिथीन से 146 पत्तों से कुल 4380 नशीली गोलियां बरामद हुई. पूछताछ दौरान आरोपी टैबलेट रखने के संबंध में कोई दस्तावेज पुलिस को नहीं दिखा सका. ड्रग कंट्रोल ऑफिसर द्वारा ये टैबलेट प्रतिबंधित बताई गई.

आरोपी के खिलाफ थाना तितरम में दर्ज किया गया मामलाः स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट के एएसआई तरशेम कुमार ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ थाना तितरम में मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया. पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपी ने मामले से जुड़े कई अहम जानकारी को साझा किया है.

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