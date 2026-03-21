कैथल में बेरहमी से बीवी का मर्डर, बठिंडा की रहने वाली थी, मौके से फरार पति
हरियाणा के कैथल में एक पति ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर मर्डर कर डाला और मौके से फरार हो गया.
Published : March 21, 2026 at 8:41 PM IST|
Updated : March 21, 2026 at 8:51 PM IST
कैथल : हरियाणा के कैथल में एक शख्स ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर मर्डर कर डाला. हत्या के बाद उसने अपनी भाभी को मर्डर की जानकारी दी और घर से फरार हो गया.
पति ने पत्नी की हत्या कर दी : कैथल के चंदाना गेट फ्रांसवाला रोड पर रहने वाले अरुण ने अपनी पत्नी शालू (32) की गला घोंटकर हत्या कर दी. अरुण नशे का आदी था और रोजाना नशा करके घर आता था. पत्नी से झगड़े के बाद उसने पत्नी का मर्डर कर डाला और भाभी को जानकारी दी. पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद जब भाभी उसके कमरे में पहुंची तो आरोपी देवर की पत्नी की लाश बेड पर पड़ी हुई थी जिसे देखकर वो चिल्लाने लगी और फिर पड़ोसियों को मौके पर बुलाया. पड़ोसियों ने पुलिस को मामले की खबर दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में केस दर्ज कर लिया. पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर आरोपी की तलाश तेज़ कर दी है.
8 साल पहले शादी हुई थी : जानकारी के मुताबिक दोनों की शादी 8 साल पहले हुई थी और दोनों के दो छोटे बच्चे हैं. मृतक महिला पंजाब के बठिंडा की रहने वाली थी. आरोप है कि महिला का पति रोजाना नशा करके घर आता था और पत्नी को पीटा करता था.
पत्नी को मारने की जानकारी दी : आरोपी की भाभी ने बताया कि दोपहर में वो कमरे में सो रहीं थी. इस दौरान अरुण उनके पास हांफते हुए आया और बोला कि उसने पत्नी को मार दिया है, संभाल लेना और इतना कहकर वो मौके से भाग गया. जब वो कमरे में पहुंची तो बेड पर शालू की लाश पड़ी हुई थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मृतका के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया. वहीं मृतक महिला की मां सुनीता ने बताया कि आरोपी ने रात में ही उनकी बेटी को मार दिया था. सुबह करीब 11:30 बजे उन्हें फोन करके कहा कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही. मरी हुई बेटी की फोटो भेज देता हूं. जो करना है, कर लो. उनकी बेटी मजदूरी करके घर चलाती थी जबकि उसका पति कोई काम नहीं करता था और नशे में उससे अकसर मारपीट करते रहता था. साल 2018 में दोनों की शादी हुई थी. दोनों के दो छोटे बच्चे हैं.
आरोपी की तलाश जारी : शहर थाना एसएचओ गीता ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. मृतका के शव का पोस्टमॉर्टम करवाया गया है. पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है.
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