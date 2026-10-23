ETV Bharat / state

कैथल में कोचिंग सेंटर का संचालक पंचकूला में चोरी के मामले में गिरफ्तार, एमबीए पास आरोपी से कैश और गहने बरामद

Kaithal coaching center Operator arrested in Panchkula ( ETV Bharat )

पंचकूला: ऑपरेशन हंटडाउन के तहत पंचकूला पुलिस की क्राइम ब्रांच-3 टीम ने पिंजौर की शिव कॉलोनी में एक मकान से नकदी, ऑर्टिफिशियल गहने और महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी से उसके किराये के कमरे से 18 हजार नकद, चोरी किए गहने और जरूरी दस्तावेज बरामद किए हैं. गिरफ्तार आरोपी की पहचान कैथल निवासी भीम सिंह (39 साल) के रूप में हुई है. वो फिलहाल जिला पंचकूला के पिंजौर की शिव कॉलोनी में रह रहा था.

पिंजौर के घर में हाथ साफ किया: एसीपी क्राइम अमन कुमार ने बताया कि पिंजौर निवासी शिकायतकर्ता ने 8 अक्टूबर को थाना पिंजौर में शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत में बताया कि वह 6 अक्टूबर की रात अपने घर से बाहर गए थे, लेकिन अगले दिन सुबह लौटकर अलमारी की जांच करने पर उसमें रखी नकदी और आर्टिफिशियल गायब मिले. शिकायत पर थाना पिंजौर में भारतीय न्याय संहिता धारा 305 और 331(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच के दौरान क्राइम ब्रांच-3 इंचार्ज राजेश कुमार की अगुवाई में टीम ने गुप्त सूचना पर 21 अक्टूबर को आरोपी भीम सिंह को कैथल से काबू किया.