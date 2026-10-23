कैथल में कोचिंग सेंटर का संचालक पंचकूला में चोरी के मामले में गिरफ्तार, एमबीए पास आरोपी से कैश और गहने बरामद
चोरी के मामले में पंचकूला पुलिस ने कैथल में कोचिंग सेंटर चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है. आरोपी से गहने और कैश बरामद.
Published : October 23, 2026 at 8:56 PM IST
पंचकूला: ऑपरेशन हंटडाउन के तहत पंचकूला पुलिस की क्राइम ब्रांच-3 टीम ने पिंजौर की शिव कॉलोनी में एक मकान से नकदी, ऑर्टिफिशियल गहने और महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी से उसके किराये के कमरे से 18 हजार नकद, चोरी किए गहने और जरूरी दस्तावेज बरामद किए हैं. गिरफ्तार आरोपी की पहचान कैथल निवासी भीम सिंह (39 साल) के रूप में हुई है. वो फिलहाल जिला पंचकूला के पिंजौर की शिव कॉलोनी में रह रहा था.
पिंजौर के घर में हाथ साफ किया: एसीपी क्राइम अमन कुमार ने बताया कि पिंजौर निवासी शिकायतकर्ता ने 8 अक्टूबर को थाना पिंजौर में शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत में बताया कि वह 6 अक्टूबर की रात अपने घर से बाहर गए थे, लेकिन अगले दिन सुबह लौटकर अलमारी की जांच करने पर उसमें रखी नकदी और आर्टिफिशियल गायब मिले. शिकायत पर थाना पिंजौर में भारतीय न्याय संहिता धारा 305 और 331(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच के दौरान क्राइम ब्रांच-3 इंचार्ज राजेश कुमार की अगुवाई में टीम ने गुप्त सूचना पर 21 अक्टूबर को आरोपी भीम सिंह को कैथल से काबू किया.
किराये के कमरे से नकदी समेत समान बरामद: डीसीपी क्राइम आईपीएस अमरिंदर सिंह ने बताया कि आरोपी को 22 अक्टूबर को कोर्ट में पेश कर उसका एक दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया. इसके बाद आरोपी के पिंजौर स्थित शिव कॉलोनी के किराये के कमरे से 18 हजार नकद और ऑर्टिफिशियल गहने बरामद किए गए.
एमबीए पास कर चलाया कोचिंग सेंटर: जांच में सामने आया है कि आरोपी भीम सिंह एमबीए पास है और पहले कैथल में एक निजी कोचिंग सेंटर चलाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता था. इसके बाद वह पिंजौर में किराये के मकान में रहने लगा और एक मोबाइल कंपनी में नौकरी की. आरोपी ने चंद महीने पहले यह नौकरी भी छोड़ दी. बहरहाल पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया.
अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा- सीपी: पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन ने कहा कि ऑपरेशन हंटडाउन के तहत पुलिस टीमों द्वारा चोरी व स्नैचिंग के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए प्रत्येक मामले में निष्पक्ष जांच और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. किसी भी व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता, पेशे या सामाजिक पृष्ठभूमि से ऊपर कानून है. अपराध में संलिप्त पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
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