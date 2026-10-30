कैथल में तेल टैंकर बना आग का गोला, राजस्थान निवासी चालक की जलने से मौके पर मौत
कलायत थाना क्षेत्र में एनएच 152 पर ट्रक और तेल टैंकर की टक्कर. कैंटर में लगी आग में राजस्थान निवासी चालक की मौके पर मौत.
Published : October 30, 2026 at 1:43 PM IST
कैथल: जिले के कलायत में नेशनल हाइवे 152 पर तेल कैंटर ने मार्ग पर खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी. इस हादसे में पीछे से आ रहे कैंटर में अचानक आग लग गई. कैंटर में मिथनॉल ऑयल भरा हुआ था. हादसे में ऑयल से भरे कैंटर का ड्राइवर उसके अंदर ही जल गया और उसकी मौत हो गई.
मृत चालक राजस्थान का निवासीः मृतक की पहचान राजस्थान के सोंगरावास जिला जालौर निवासी करीब 42 वर्षीय पीरा राम के रूप में हुई है. वह राजस्थान से ऑयल लेकर आया था और अंबाला जा रहा था. जैसे ही वह गांव शिमला के पास पहुंचा तो यह हादसा हो गया.
फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबूः राहगीरों ने जैसे ही घटना को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए कैथल के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया. फायर ब्रगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाकर आग पर काबू पाया गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
कैसे हुआ हादसाः कलायत थाना के एसएचओ रणदीप सिंह ने बताया कि "पुलिस को डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि गांव शिमला के पास तेल टैंकर में आग लग गई है. सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई. यहां आकर देखा तो पाया कि तेल कैंटर और ट्रक में आग लगी हुई थी. आगामी जांच में पता चला कि जो ट्रक आगे जा रहा था, उसके अंदर धान की फसल लदी हुई थी. ड्राइवर नीचे उतरकर टायर चैक कर रहा था. पीछे से एक तेल कैंटर आ रहा था, जिसमें मिथनॉल ऑयल भरा हुआ था. पीछे से आ रहे कैंटर ने मार्ग पर खड़े ट्रक को टक्कर मार दी. इससे ट्रक में आग लग गई. इससे ड्राइवर मौके पर ही आग में जल गया."
परिजनों के बयान दर्जः पुलिस ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी. फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. थाना प्रभारी रणदीप सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा मामले में परिजनों के बयान दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जाएगी.