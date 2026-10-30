ETV Bharat / state

कैथल में तेल टैंकर बना आग का गोला, राजस्थान निवासी चालक की जलने से मौके पर मौत

राजस्थान निवासी चालक की जलने से मौके पर मौत ( ETV Bharat )

कैथल: जिले के कलायत में नेशनल हाइवे 152 पर तेल कैंटर ने मार्ग पर खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी. इस हादसे में पीछे से आ रहे कैंटर में अचानक आग लग गई. कैंटर में मिथनॉल ऑयल भरा हुआ था. हादसे में ऑयल से भरे कैंटर का ड्राइवर उसके अंदर ही जल गया और उसकी मौत हो गई.

मृत चालक राजस्थान का निवासीः मृतक की पहचान राजस्थान के सोंगरावास जिला जालौर निवासी करीब 42 वर्षीय पीरा राम के रूप में हुई है. वह राजस्थान से ऑयल लेकर आया था और अंबाला जा रहा था. जैसे ही वह गांव शिमला के पास पहुंचा तो यह हादसा हो गया.