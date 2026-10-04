केसरगंज मस्जिद विवाद, पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के भाई राशिद अखलाक पर FIR
वायरल वीडियो का पुलिस ने लिया संज्ञान, हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही पर पहले ही दर्ज हो चुका है केस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 2:45 PM IST
मेरठ: कोतवाली क्षेत्र स्थित केसरगंज मस्जिद को लेकर जारी विवाद में पुलिस-प्रशासन ने कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए दोनों पक्षों पर शिकंजा कस दिया है. हिंदूवादी नेता के बाद अब बीएसपी के पूर्व प्रत्याशी और पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के भाई राशिद अखलाक के खिलाफ कोतवाली थाने में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
कोतवाली थाने के उपनिरीक्षक शुभम सेंगर की तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की गई है. आरोप है कि 29 सितंबर को राशिद अखलाक ने लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए 40 से 50 समर्थकों के साथ बिना अनुमति के जुलूस निकाला और नारेबाजी की. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.
विवाद की शुरुआत उस समय हुई, जब हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उत्तराखंड प्रभारी ललित शर्मा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने केसरगंज मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था. पिंकी चौधरी के बयान के बाद AIMIM और राशिद अखलाक ने इसका तीखा विरोध किया. राशिद अखलाक का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे इस ऐलान के विरोध में बयान देते नजर आए.
हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर उन्होंने प्रेसवार्ता की. सिरोही ने प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए राशिद अखलाक के नेतृत्व में निकले कथित जुलूस के वीडियो का हवाला दिया और कार्रवाई की मांग की थी.
सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि केसरगंज क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. 29 सितंबर को बिना प्रशासनिक अनुमति के भीड़ जुटाकर जुलूस निकालने और नारेबाजी करने के मामले में वायरल वीडियो के आधार पर राशिद अखलाक व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस निष्पक्षता से जांच कर रही है और वीडियो फुटेज के जरिए जुलूस में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है. किसी को भी कानून हाथ में लेने, भड़काऊ माहौल पैदा करने या बिना अनुमति प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. उपद्रव या नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि केसरगंज मस्जिद प्रकरण में दोनों पक्षों की गतिविधियों और सोशल मीडिया पर बारीक नजर रखी जा रही है. संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सतर्कता बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह से शांति भंग न होने पाए.
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