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केसरगंज मस्जिद विवाद, पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के भाई राशिद अखलाक पर FIR

केसरगंज मस्जिद विवाद ( Photo Credit; Meerut Police )

मेरठ: कोतवाली क्षेत्र स्थित केसरगंज मस्जिद को लेकर जारी विवाद में पुलिस-प्रशासन ने कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए दोनों पक्षों पर शिकंजा कस दिया है. हिंदूवादी नेता के बाद अब बीएसपी के पूर्व प्रत्याशी और पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के भाई राशिद अखलाक के खिलाफ कोतवाली थाने में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.