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अजमेर के केसरगंज बाजार की तीन दुकानों के गल्ले से चुराई नकदी, दुकानें बंद रख जताया विरोध

सीसीटीवी फुटेज में 7-8 नकाबपोश नजर आए. शटर ऊंचा कर दुकानों में घुसे चोर.

Protested by keeping shops closed.
दुकानें बंद रख जताया विरोध (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 3, 2026 at 2:24 PM IST

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अजमेर: अजमेर के प्रमुख बाजार केसरगंज में गुरुवार देर रात चोरों ने तीन दुकानों को निशाना बनाया. पुलिस चौकी से महज 80 मीटर दूर 7 से 8 नकाबपोशों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया. बाजार का मुख्य मार्ग होने के बावजूद पुलिस को घटना का पता शुक्रवार सुबह पीड़ित दुकानदारों के जरिए ही चला. क्षेत्र के दुकानदार चिंतित और दहशत में हैं. दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध जताया. इधर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने जल्द चोरों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया.

केसरगंज थाना प्रभारी भीकाराम ने बताया कि व्यापारियों की शिकायत मिली है, जिसे दर्ज कर लिया. गुरुवार रात केसरगंज के मुख्य मार्ग पर तीन दुकानों को निशाना बनाया. एक चोर ने पहले दुकान के शटर सेंट्रल लॉक तोड़ने का प्रयास किया. इसके बाद उसने इशारे से अन्य साथियों को बुलाया. फिर पांच चोरों ने मिलकर शटर ऊंचा किया. एक चोर दुकान में घुसा और गले से नकदी समेटकर बाहर आ गया. इसी तरह चोरों ने तीनों दुकानों पर एक ही तरीके से वारदात की. सीसीटीवी फुटेज में 7-8 नकाबपोश नजर आए. क्षेत्र के दुकानदारों का आरोप है कि डेढ़ महीने में आधा दर्जन से ज्यादा चोरियां हो चुकी हैं.

पढ़ें: 1200 साल पुराने जैन मंदिर में चोरी का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, जैन समाज ने किया पुलिस का अभिनंदन

गश्त बढ़ाने की मांग: पूर्व मनोनीत पार्षद नितिन जैन ने बताया, रात 3 से 3:30 बजे चोरों ने तीन दुकानों के शटर ऊंचे कर चोरी की. इनमें दो दुकानें मैन रोड एवं एक बाजे वाली गली में थी. उनका कहना था कि केसरगंज क्षेत्र में चोरी की वारदात आम हो गई है. कुछ दिन पहले जैन मंदिर से नल चुरा ले गए. इससे पहले बाजे वाली गली में हार्डवेयर दुकान पर चोरी हुई. डेढ़ माह से चोरों ने केसरगंज को टारगेट कर रखा है. दुकान-मकान से नकदी और सामान के अलावा घर के बाहर खड़ी दुपहिया वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं. गुरुवार रात हुई चोरी के दौरान सीसीटीवी फुटेज में 7 से 8 चोर वारदात को अंजाम देते नजर आए. पुलिस को क्षेत्र में गश्त बढ़ानी होगी.

दुकानें बंद रखकर विरोध जताया: केसरगंज व्यापारी संघ अध्यक्ष जय गोयल बताते हैं कि केसरगंज अजमेर का मुख्य बाजार और मुख्य मार्ग है. यहां तीन दुकानों के शटर ऊंचे कर चोरियां की गई. दुकान के गल्ले में ताला लगा था, जिसे तोड़ा गया. गल्ले में रखे साठ हजार रुपए चुरा लिए. यह रकम बच्चों की फीस जमा करने को रखी थी. पास की मिठाई की दुकान के गले से 15 हजार रुपए नकदी चोरी हुए. वहीं बाजे वाली गली की दुकान के गल्ले से भी हजारों रुपए नकदी चुराई गई. क्षेत्र में एक मकान में सप्ताह भर पहले चोरी हुई, जिसकी थाने और चौकी में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई. गोयल का आरोप है, पुलिस वालों को अस्थायी अतिक्रमण हटाने और वाहनों के चालान बनाने के अलावा कोई काम नहीं है. चोर पकड़ने में उनकी रुचि नहीं है. दुकान के ऊपर ही घर है. रोज देखते हैं कि रात्रि गश्त नहीं होती है. उन्होंने कहा कि अजमेर में संगठित चोरों की गैंग सक्रिय है. गोयल ने बताया कि वारदात के विरोध में केसरगंज व्यापारी संघ ने दुकानें बंद रखकर विरोध जताया.

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