जमशेदपुर से किडनैप कैरव गांधी सकुशल बरामद, 13 दिन पहले हुआ था अपहरण

जमशेदपुर से अपहरण कैरव गांधी को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है.

कैरव गांधी की तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 27, 2026 at 8:51 AM IST

जमशेदपुर: जमशेदपुर से अपहरण किए गए कैरव गांधी को सकुशल बरामद कर लिया गया है. जमशेदपुर पुलिस ने कैरव गांधी को हजारीबाग बिहार बॉर्डर से बरामद किया है. इसके बाद पुलिस ने कैरव को सुरक्षित उसके परिवार को सौंप दिया. अपहरणकर्ता कैरव गांधी को ट्रांजिट कर रहे थे. इसी दौरान पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और कारोबारी को सकुशल बरामद कर लिया है.

शिफ्टिंग कर रहे थे अपराधी

जमशेदपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बिहार का एक बड़ा किडनैपिंग गिरोह इस वारदात के पीछे शामिल है. जमशेदपुर पुलिस का कहना है कि कारोबारी कैरव गांधी को किडनैपर्स हर दिन एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे थे. इसी दौरान पुलिस को यह इनपुट मिला कि हजारीबाग के चौपारण के आसपास बिहार वाले इलाके से कारोबारी को एक बार फिर शिफ्ट किया जा रहा है. इसी सूचना पर पुलिस की कई टीमों ने एक साथ दबिश बनाई. इस दौरान अपराधी कैरव को कार में ही छोड़कर फरार हो गए. जिसके बाद कैरव गांधी को सकुशल बरामद कर लिया गया और जमशेदपुर पुलिस ने उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया.

देवांग गांधी ने पुलिस का जताया आभार

मामले को लेकर कोल्हान का सबसे बड़ा व्यवसायिक संगठन सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मानव केडिया ने बताया कि जमशेदपुर पुलिस द्वारा कैरव गांधी को बरामद कर लिया गया. पुलिस ने आज सुबह साढ़े चार बजे कैरव गांधी को उसके परिजनों को सौंप दिया. देवांग गांधी ने इस पूरे मामले में सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्थानीय पुलिस एवं झारखंड पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया है.

कैरव गांधी को सकुशल बरामद कर लिया गया है. आपराधिक गैंग के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है:- कुमार शिवाशीष, जमशेदपुर के सिटी एसपी

कैरव का कब हुआ था अपहरण

बता दें कि उधमी सह ASIA के उपाध्यक्ष देवांग गांधी का पुत्र कैरव गांधी 13 जनवरी 2026 के दोपहर को लापता हो गया था. कैरव का कार सरायकेला जिला के चांडिल थाना क्षेत्र में एक होटल के पास लावारिस अवस्था में पाया गया था. जबकि कैरव के मोबाइल का अंतिम लोकेशन जमशेदपुर के सोनारी क्षेत्र में मिला था. उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ पाया गया था. पुलिस ने छापेमारी करते हुए कैरव को सकुशल बरामद कर लिया.

