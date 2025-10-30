ETV Bharat / state

सपा सांसद इकरा हसन के नाम से सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट; सीएम योगी के खिलाफ वीडियो शेयर

शामली एसपी एनपी सिंह ने बताया कि इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है. सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कैराना से सपा सांसद इकरा हसन के नाम से विवादित पोस्ट.
कैराना से सपा सांसद इकरा हसन के नाम से विवादित पोस्ट.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

October 30, 2025

Updated : October 30, 2025 at 9:42 AM IST

शामली: कैराना लोकसभा से सपा सांसद इकरा हसन एक बार फिर सुर्खियों में हैं. सांसद के नाम से बनी सोशल मीडिया आईडी से सीएम योगी को लेकर विवादित वीडियो शेयर किया गया है. यह पोस्ट सामने आने के बाद लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है, कि वास्तव में यह सांसद इकरा हसन की आईडी है, या फिर किसी ने जानबूझकर उनके नाम से फर्जी आईडी बनाई और यह विवादित वीडियो शेयर किया.

शामली एसपी एनपी सिंह ने बताया कि इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है. सांसद से फोन पर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है.

अब जानें क्या है विवादित पोस्ट: कैराना से सपा सांसद इकरा हसन के नाम से सोशल मीडिया पर एक आईडी बनी है. इसी आईडी से वीडियो शेयर किया गया है. वीडियो में दो लोगों को दिखाया गया है. उपर सीएम योगी के भाषण की छोटी सी क्लिप लगी है और उस पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है.

वहीं, वीडियो में नीचे प्रेमानंद महाराज के प्रवचन की क्लिप लगी है, जिस पर धर्मगुरु लिखा है. यह पोस्ट अब तक 14 हजार लोग देख चुके हैं और कई अभद्र कमेंट्स भी किए हैं. इस अकाउंट से यह पहली वीडियो नहीं डाली गई है, बल्कि इससे पहले भी सांसद इकरा हसन की कई वीडियो पोस्ट की गई हैं.

सांसद कर चुकी हैं शिकायत: सांसद इकरा हसन ने जनवरी 2025 में दिल्ली संसद मार्ग के डीसीपी को शिकायती पत्र दिया था. जिसमें उन्होंने फर्जी अकाउंट्स की डिटेल भी दी थी. शिकायती पत्र में कहा कि कुछ लोग उनके नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर उनके फोटो और वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं.

वह उस पर कुछ भी पोस्ट डाल देते हैं, जिससे उनकी राजनीतिक छवि के साथ-साथ व्यक्तिगत छवि भी धूमिल हो रही है. उन्होंने यह अकाउंट बंद करने की मांग की थी, लेकिन सांसद इकरा हसन के नाम से अभी भी कई अकाउंट्स सक्रिय हैं.

