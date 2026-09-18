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वीकेंड पर कैंची धाम को लेकर बड़ा अपडेट, डायवर्जन प्लान जारी, एक क्लिक में जानिए

हल्द्वानी: वीकेंड पर कैंची धाम जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बड़ी खबर है. नैनीताल पुलिस ने 19 और 20 सितंबर को कैंची धाम, भवाली और भीमताल क्षेत्र के लिए विशेष यातायात और डायवर्जन प्लान जारी किया है. सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहने वाली इस व्यवस्था में निजी वाहनों को निर्धारित पार्किंग में खड़ा कर शटल सेवा से कैंची धाम भेजा जाएगा. भारी वाहनों के रूट में भी बदलाव किया गया है.

वीकेंड पर कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर खास प्लान तैयार किया है. 19 और 20 सितंबर को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कैंची धाम, भवाली और भीमताल क्षेत्र में डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी. अल्मोड़ा और रानीखेत की तरफ से हल्द्वानी आने वाले भारी वाहनों को क्वारब और खैरना क्षेत्र से डायवर्ट किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर इन्हें रामगढ़ और मुक्तेश्वर के रास्ते हल्द्वानी भेजा जाएगा, ताकि कैंची धाम और भवाली में भारी वाहनों का दबाव कम रहे.

हल्द्वानी से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने वाले आवश्यक सेवा वाले भारी वाहनों को निर्धारित मार्ग से जाने की अनुमति रहेगी. अन्य भारी वाहनों को यातायात की स्थिति के अनुसार भवाली सैनेटोरियम तिराहे पर रोककर चरणबद्ध तरीके से आगे भेजा जाएगा. कैंची धाम जाने वाले निजी वाहन चालकों के लिए सबसे अहम व्यवस्था पार्किंग और शटल सेवा की है. हल्द्वानी की ओर से भीमताल होते हुए आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को भीमताल विकास भवन पार्किंग में खड़ा कराया जाएगा.यहां से शटल या सार्वजनिक परिवहन के जरिए भवाली होते हुए कैंची धाम भेजा जाएगा.

वहीं नैनीताल और गेठिया की तरफ से आने वाले वाहनों को भवाली सैनेटोरियम पार्किंग में पार्क कराया जाएगा. इसके बाद श्रद्धालुओं को शटल सेवा से कैंची धाम पहुंचाया जाएगा. पुलिस ने सड़क किनारे या यातायात में बाधा बनने वाली जगहों पर पार्किंग पर रोक लगाई है. पार्किंग भरने की स्थिति में वाहनों को वैकल्पिक पार्किंग की ओर डायवर्ट किया जाएगा. इसके अलावा भवाली से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहनों को जरूरत के मुताबिक रामगढ़ और खुटानी मार्ग से भेजा जा सकता है. एम्बुलेंस, अग्निशमन और अन्य आपातकालीन वाहनों के लिए निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने का प्रयास रहेगा. पुलिस ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से निर्धारित पार्किंग, डायवर्जन और शटल व्यवस्था का पालन करने की अपील की है.