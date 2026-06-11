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कैंची धाम मेला: 13 से 16 जून तक डायवर्ट रहेगा रूट, भारी वाहनों पर रहेगी रोक

हल्द्वानी: 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस है. इस दिन कैंची धाम में भव्य मेले का आयोजन होता है. इस मेले में देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंचते हैं. कैंची धाम मेले को लेकर नैनीताल पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक प्लान जारी किया है. मेले में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. जिसे देखते हुए 13 जून से 16 जून तक भारी मालवाहक वाहनों के संचालन पर रोक रहेगी. श्रद्धालुओं के लिए शटल सेवा और विशेष पार्किंग व्यवस्था की गई है.

कैंची धाम में 15 जून को आयोजित होने वाले स्थापना दिवस मेले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. हर वर्ष की तरह इस बार भी देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक एवं सुरक्षा व्यवस्था लागू की है. पुलिस प्रशासन के अनुसार मेले के दौरान किसी भी श्रद्धालु को निजी चौपहिया वाहन लेकर सीधे कैंची धाम तक जाने की अनुमति नहीं होगी. दोपहिया वाहनों को भी भवाली क्षेत्र में निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा किया जाएगा. जहां से श्रद्धालुओं को शटल सेवा के माध्यम से कैंची धाम पहुंचाया जाएगा.

प्रशासन का कहना है कि इससे कैंची धाम क्षेत्र में वाहनों का दबाव कम होगा. श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा. मेले के लिए भवाली, नैनीबैंड, ज्योलीकोट, हल्द्वानी और अन्य प्रमुख स्थानों पर अस्थायी पार्किंग स्थल बनाए गए हैं. इन पार्किंग स्थलों से लगातार शटल बसों और छोटे वाहनों का संचालन किया जाएगा. इसके अलावा यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और यातायात पुलिस की तैनाती भी की जा रही है.