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चलती ऑटो पर नीलगाय के झुंड का हमला, पिता-पुत्र को कुचलकर मार डाला

भभुआ: बिहार के कैमूर में सड़क हादसा हुआ है. ऑटो सवार पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हुई है. नीलगाय के झुंड के हमले के कारण ये हादसा हुआ है. ये लोग ऑट में सवार होकर घर लौट रहे थे, तभी नीलगायों का झुंड ऑटो पर कूद गया, जिस वजह से दोनों की कुचलकर मौत हो गई. घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र नौगढ़ गांव के पास की है.

नीलगाय का आतंक: मृतक की पहचान बेलांव थाना क्षेत्र के मझिआंव गांव निवासी स्वर्गीय सुमेर राम के 60 वर्षीय पुत्र इनर राम और उनके 30 वर्षीय पुत्र प्रकाश राम के रूप में हुई है. वहीं घायल अमिताभ बच्चन राम भगवानपुर थाना क्षेत्र के जैदपुर गांव का रहने वाला है.

ऑटो पर कूदा नीलगाय का झुंड: घायल अमिताभ ने बताया कि इनर राम उनके साथ रिश्तेदारी में नौहट्टा गांव गए हुए थे. वहीं से वापस लौटते समय बेलाव गांव पहुंचकर इनर राम अपने पुत्र को अपना ऑटो लाने के लिए फोन कर बेलाव बुलाया. जिसके बाद करीब 2:00 बजे रात को प्रकाश राम ऑटो लेकर बेलांव पहुंचा. सभी लोग ऑटो में बैठकर जैदपुर कला गांव लौट रहे थे, जहां मृतक का ससुराल भी है.

उसी दौरान भगवानपुर थाना क्षेत्र नौगढ़ गांव के पास अचानक नीलगायों का झुंड ऑटो पर कूद गया. जिस वजह से ऑटो वहीं सड़क पर पलट गई. चालक प्रकाश राम पर 5 से 6 नीलगाएं कूद पड़ी. नील गायों ने प्रकाश को बुरी तरह से कुचल दिया. इनर राम भी चपेट में आ गया. दोनों की इस घटना में मौत हो गई.