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चलती ऑटो पर नीलगाय के झुंड का हमला, पिता-पुत्र को कुचलकर मार डाला

कैमूर में नीलगाय का आतंक मचा हुआ है. नीलगाय की वजह से पिता-पुत्र हादसे का शिकार हो गए. पढ़ें..

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कैमूर में पिता-पुत्र की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 25, 2026 at 4:51 PM IST

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भभुआ: बिहार के कैमूर में सड़क हादसा हुआ है. ऑटो सवार पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हुई है. नीलगाय के झुंड के हमले के कारण ये हादसा हुआ है. ये लोग ऑट में सवार होकर घर लौट रहे थे, तभी नीलगायों का झुंड ऑटो पर कूद गया, जिस वजह से दोनों की कुचलकर मौत हो गई. घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र नौगढ़ गांव के पास की है.

नीलगाय का आतंक: मृतक की पहचान बेलांव थाना क्षेत्र के मझिआंव गांव निवासी स्वर्गीय सुमेर राम के 60 वर्षीय पुत्र इनर राम और उनके 30 वर्षीय पुत्र प्रकाश राम के रूप में हुई है. वहीं घायल अमिताभ बच्चन राम भगवानपुर थाना क्षेत्र के जैदपुर गांव का रहने वाला है.

ऑटो पर कूदा नीलगाय का झुंड: घायल अमिताभ ने बताया कि इनर राम उनके साथ रिश्तेदारी में नौहट्टा गांव गए हुए थे. वहीं से वापस लौटते समय बेलाव गांव पहुंचकर इनर राम अपने पुत्र को अपना ऑटो लाने के लिए फोन कर बेलाव बुलाया. जिसके बाद करीब 2:00 बजे रात को प्रकाश राम ऑटो लेकर बेलांव पहुंचा. सभी लोग ऑटो में बैठकर जैदपुर कला गांव लौट रहे थे, जहां मृतक का ससुराल भी है.

उसी दौरान भगवानपुर थाना क्षेत्र नौगढ़ गांव के पास अचानक नीलगायों का झुंड ऑटो पर कूद गया. जिस वजह से ऑटो वहीं सड़क पर पलट गई. चालक प्रकाश राम पर 5 से 6 नीलगाएं कूद पड़ी. नील गायों ने प्रकाश को बुरी तरह से कुचल दिया. इनर राम भी चपेट में आ गया. दोनों की इस घटना में मौत हो गई.

"रिश्तेदारी से इनर राम के साथ हमलोग नौहट्टा गांव से लौट रहे थे. प्रकाश राम ऑटो चला रहा था. भगवानपुर थाना क्षेत्र नौगढ़ गांव के पास अचानक नीलगायों का झुंड हमला कर दिया. 5-6 नील गाय ऑटो पर कूद गया. चालक प्रकाश राम और उसके पिता की कुचलने से मौत हो गई."- अमिताभ राम, घायल

दोनों पिता-पुत्र की मौत: वहीं, इस हादसे के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने ऑटो में सवार सभी घायलों को इलाज के लिए एंबुलेंस से भभुआ सदर अस्पताल भेजा. जहां चिकित्सकों ने इनर राम और प्रकाश राम को मृत घोषित कर दिया.

गांव में पसरा मातम: घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया. पिता-पुत्र की एक साथ अर्थी निकलता देख पूरा गांव विलख उठा. इनर राम का एक ही पुत्र प्रकाश राम था. वहीं प्रकाश राम के तीन छोटे छोटे बच्चे हैं. इस हादसे में पिता-पुत्र की एक साथ मौत के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों ने जिला प्रशासन से सरकारी मुआवजे की मांग की है.

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