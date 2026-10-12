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बिहार में सब्जी मंडी की दुकान से खींचकर युवक की चाकू गोदकर हत्या, इलाके में दहशत

युवक की चाकू गोदकर हत्या ( ETV Bharat )

कैमूर : बिहार के कैमूर जिले के भभुआ शहर की सब्जी मंडी में अपराधियों ने एक युवक चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि कुछ युवक मृतक को दुकान से खींचकर गली में ले गए, जहां उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई, वारदात से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है, वहीं आक्रोशित लोगों ने शहर के एकता चौक को जाम कर प्रशासन के सामने अपनी मांग रखी.

युवक की चाकू गोदकर हत्या