बिहार में सब्जी मंडी की दुकान से खींचकर युवक की चाकू गोदकर हत्या, इलाके में दहशत
कैमूर में चाकूबाज अपराधियों का तांडव जारी है. इस बार बदमाशों ने सब्जी मंडी में दुकान से खींचकर बेरहमी से हत्या की है. रिपोर्ट- विशाल
Published : October 12, 2026 at 7:51 AM IST
कैमूर : बिहार के कैमूर जिले के भभुआ शहर की सब्जी मंडी में अपराधियों ने एक युवक चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि कुछ युवक मृतक को दुकान से खींचकर गली में ले गए, जहां उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई, वारदात से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है, वहीं आक्रोशित लोगों ने शहर के एकता चौक को जाम कर प्रशासन के सामने अपनी मांग रखी.
युवक की चाकू गोदकर हत्या
मृतक युवक की पहचान भभुआ नगर के वार्ड नं 25 का रहने वाला धनजी पासवान के रूप में हुई. घटना को लेकर स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, धनजी पासवान जूता खरीदने के लिए सब्जी मंडी स्थित एक दुकान पर आया था. इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और उसे दुकान से खींचकर पास की गली में ले गए. इसके बाद उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.
''एक युवक को चाकू से गोद कर हत्या कर दिया गया है, वहीं घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए हैं. अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन और स्थानीय लोगों द्वारा एकता चौक को जाम किया गया था, जिन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर कारवाई किया जाएगा. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरा कंगाल रही है. ताकि अपराधियों की पहचान हो सके उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.''- ओम प्रकाश, डीएसपी, भभुआ
'दुकान से खींचकर युवक को मारा चाकू'
मृतक के मोहल्ले के रहने वाले अमन पासवान ने बताया कि धनजी पासवान जूता खरीदने आया था. इसी दौरान कुछ युवक उसे खींचकर गली में ले गए और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी. हालांकि, घटना के पीछे की वास्तविक वजह क्या है और हमलावर कौन थे, इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. बताया जा रहा है कि घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक की हत्या किस कारण से की गई और इस वारदात में कितने लोग शामिल थे. फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी और घटना के कारणों को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.
भभुआ लिच्छवी भवन के पास भी हुई थी चाकूबाजी
गौरतलब है कि भभुआ शहर में चाकूबाजी की यह घटना ऐसे समय हुई है, जब शनिवार की शाम लिच्छवी भवन के पास भी कुछ युवकों ने एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया था. हालांकि, उस घटना में घायल युवक की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई थी, लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.
त्योहारों को लेकर पुलिस की गश्ती के बीच वारदात
एक तरफ त्योहारों को देखते हुए पुलिस लगातार गश्ती करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ शहर के व्यस्त बाजार क्षेत्र में युवक की हत्या की घटना ने कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है, स्थानीय लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चा है कि बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में अपराधी किस तरह वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए.
कब तक पकड़े जाएंगे आरोपी?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि धनजी पासवान की हत्या के पीछे क्या वजह थी, क्या यह पुरानी रंजिश का मामला है या घटना के पीछे कोई अन्य कारण है? पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें कब तक गिरफ्तार करती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा. फिलहाल इस निर्मम हत्या के बाद इलाके में तनाव और दहशत का माहौल बना हुआ है, लोगों को उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करेगी.
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