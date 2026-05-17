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भाई, भाभी और दो बच्चों की हत्याकर शवों को सूटकेस और बोरे में फेंका, हत्याकांड का खुलासा

कैमूर: बिहार के कैमूर जिला के रामगढ़ थाना क्षेत्र में 10 और 12 मई को टुकड़ों में मिले चार शवों के मामले का कैमूर पुलिस ने खुलासा कर दिया है. एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि मृतक कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनकी पत्नी दुर्गेश कुमारी और दो मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या परिवार के छोटे भाई विकास गुप्ता और राहुल उर्फ गौतम ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी.

अपनों ने ही दी मौत: इस खौफनाक वारदात को अंजाम परिवार के ही छोटे भाई विकास गुप्ता और राहुल उर्फ गौतम ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिया था.इसके बाद हत्यारों ने सबूत छुपाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए शवों को टुकड़ों में काटकर नदी और नहर के किनारे अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया था.

प्रेसवार्ता करते कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला (ETV Bharat)

सूटकेस में मिले अंग:मामले का खुलासा करते हुए कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने प्रेसवार्ता में बताया कि बीते 10 मई को मोहनिया-रामगढ़ मार्ग पर दुर्गावती नदी पुल के नीचे दो सूटकेस मिले थे. इन सूटकेसों के भीतर पुलिस को इंसानी शरीर के कटे हुए अंगों के टुकड़े मिले थे, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी.

बोरे में बरामद शव: एसपी ने आगे बताया कि अभी पुलिस इस मामले के अनुसंधान में जुटी ही थी कि फिर 12 मई को अभयदेय गांव के पास नहर किनारे दो बोरों में मानव अंग के कटे हुए टुकड़े बरामद हुए. ये कुल एक महिला, एक पुरुष और दो बच्चों के शव थे, जिन्हें हत्यारों द्वारा कुल 18 टुकड़ों में बेरहमी से काटा गया था.

शवों की हुई पहचान: पुलिसिया जांच में इन टुकड़ों में बंटे शवों की पहचान रामगढ़ थाना क्षेत्र के डहरक गांव निवासी कृष्ण मुरारी गुप्ता के परिवार के रूप में हुई. इसके बाद, कैमूर एसपी के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू की.

SIT की कार्रवाई: एसआईटी की टीम ने गहनता से जांच करते हुए मुख्य आरोपी विकास गुप्ता को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की. पूछताछ के दौरान ही उसने अपने सगे भाई, भाभी और दो मासूम बच्चों की निर्मम हत्या करने का खौफनाक गुनाह कबूल कर लिया.

स्कूटी से फेंके शव: आरोपी विकास गुप्ता ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि उसने हत्या के बाद शवों को सूटकेस और बोरे में भरा था. इसके बाद वह इन सूटकेसों और बोरों को अपनी स्कूटी पर लादकर नदी और नहर के किनारे फेंकने के लिए गया था.

हथियार और सिर बरामद: गिरफ्तार विकास गुप्ता की निशानदेही पर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दो मृतकों के कटे हुए सिर बरामद कर लिए हैं. इसके साथ ही पुलिस ने एक देसी कट्टा, तीन कारतूस, हत्या में इस्तेमाल चाकू, स्कूटी और लोहे का फाइटर भी जब्त किया है.