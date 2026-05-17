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भाई, भाभी और दो बच्चों की हत्याकर शवों को सूटकेस और बोरे में फेंका, हत्याकांड का खुलासा

परिवार के छोटे भाई विकास गुप्ता और राहुल उर्फ गौतम ने अपने साथियों के साथ मिलकर खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था.पढ़ें खबर

KAIMUR SP HARIMOHAN SHUKLA PC
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 17, 2026 at 8:40 PM IST

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कैमूर: बिहार के कैमूर जिला के रामगढ़ थाना क्षेत्र में 10 और 12 मई को टुकड़ों में मिले चार शवों के मामले का कैमूर पुलिस ने खुलासा कर दिया है. एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि मृतक कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनकी पत्नी दुर्गेश कुमारी और दो मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या परिवार के छोटे भाई विकास गुप्ता और राहुल उर्फ गौतम ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी.

अपनों ने ही दी मौत: इस खौफनाक वारदात को अंजाम परिवार के ही छोटे भाई विकास गुप्ता और राहुल उर्फ गौतम ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिया था.इसके बाद हत्यारों ने सबूत छुपाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए शवों को टुकड़ों में काटकर नदी और नहर के किनारे अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया था.

प्रेसवार्ता करते कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला (ETV Bharat)

सूटकेस में मिले अंग:मामले का खुलासा करते हुए कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने प्रेसवार्ता में बताया कि बीते 10 मई को मोहनिया-रामगढ़ मार्ग पर दुर्गावती नदी पुल के नीचे दो सूटकेस मिले थे. इन सूटकेसों के भीतर पुलिस को इंसानी शरीर के कटे हुए अंगों के टुकड़े मिले थे, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी.

बोरे में बरामद शव: एसपी ने आगे बताया कि अभी पुलिस इस मामले के अनुसंधान में जुटी ही थी कि फिर 12 मई को अभयदेय गांव के पास नहर किनारे दो बोरों में मानव अंग के कटे हुए टुकड़े बरामद हुए. ये कुल एक महिला, एक पुरुष और दो बच्चों के शव थे, जिन्हें हत्यारों द्वारा कुल 18 टुकड़ों में बेरहमी से काटा गया था.

शवों की हुई पहचान: पुलिसिया जांच में इन टुकड़ों में बंटे शवों की पहचान रामगढ़ थाना क्षेत्र के डहरक गांव निवासी कृष्ण मुरारी गुप्ता के परिवार के रूप में हुई. इसके बाद, कैमूर एसपी के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू की.

SIT की कार्रवाई: एसआईटी की टीम ने गहनता से जांच करते हुए मुख्य आरोपी विकास गुप्ता को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की. पूछताछ के दौरान ही उसने अपने सगे भाई, भाभी और दो मासूम बच्चों की निर्मम हत्या करने का खौफनाक गुनाह कबूल कर लिया.

स्कूटी से फेंके शव: आरोपी विकास गुप्ता ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि उसने हत्या के बाद शवों को सूटकेस और बोरे में भरा था. इसके बाद वह इन सूटकेसों और बोरों को अपनी स्कूटी पर लादकर नदी और नहर के किनारे फेंकने के लिए गया था.

हथियार और सिर बरामद: गिरफ्तार विकास गुप्ता की निशानदेही पर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दो मृतकों के कटे हुए सिर बरामद कर लिए हैं. इसके साथ ही पुलिस ने एक देसी कट्टा, तीन कारतूस, हत्या में इस्तेमाल चाकू, स्कूटी और लोहे का फाइटर भी जब्त किया है.

साजिश में मां भी शामिल: घटना को लेकर एसपी ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि इस वीभत्स हत्याकांड में मृतक के दो सगे भाई, एक भाभी, मृतक की मां और विकास का दोस्त दीपक राजपूत शामिल है. वहीं हत्या में शामिल फरार चल रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है.

"परिवार में हमेशा से ही आपसी और पारिवारिक कलह चलता रहता था. इसी विवाद को लेकर मृतक कृष्ण मुरारी गुप्ता अक्सर अपने सगे भाई और अपनी मां के साथ मारपीट करता था. घटना से पहले भी झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मां के बुलावे पर भाई ने जान से मार देने का मन बना लिया"- हरिमोहन शुक्ला, कैमूर एसपी

झगड़े के बाद बुलावा: एसपी के मुताबिक इसी बीच बीते 5 मई को किसी बात को लेकर कृष्ण मुरारी गुप्ता और उसकी मां का दोबारा झगड़ा हुआ था. इस घटना को लेकर उसकी मां ने तुरंत महाराष्ट्र में काम कर रहे अपने छोटे बेटे विकास गुप्ता को फोन करके मारपीट की पूरी सूचना दी और उसे घर बुला लिया.

दोस्त संग बनाई योजना: एसपी ने बताया कि मां का फोन आने के बाद से ही विकास गुप्ता ने मन बना लिया था कि वह कृष्ण मुरारी गुप्ता को जान से मार देगा. इसके बाद विकास गुप्ता ने अपने साथ महाराष्ट्र में काम कर रहे दोस्त दीपक राजपूत के साथ मिलकर हत्या की पूरी योजना बनाई और उसे लेकर अपने घर डहरक गांव आ गया.

वारदात को यूं दिया अंजाम: एसपी ने प्रेस वार्ता में आगे बताया कि 7 मई को विकास गुप्ता, उसके छोटे भाई राहुल उर्फ गौतम और दीपक राजपूत ने मिलकर कृष्ण मुरारी गुप्ता की चाकू से मारकर हत्या कर दी. वहीं जब मृतक की पत्नी ने यह नजारा देखा तो घबराकर भागने लगी, तो सभी ने उसको भी पकड़कर चाकू के काट कर हत्या कर दिया. उस समय दोनों बच्चे पढ़ने गए थे.

बच्चों को भी नहीं बक्शा: एसपी ने बताया कि जब बच्चे लौटे और अपने माता पिता को खोजने लगे तो सभी ने उनकी भी हत्या कर दी. सोचने वाली बात यह है कि यह सब मृतक की मां और विकास गुप्ता की पत्नी के सामने होता रहा. वहीं हत्या के बाद शवों को 18 टुकड़ों में काट कर साक्ष्य मिटाने के लिए बोरी और सूटकेश में भर कर फेंक दिया गया.

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