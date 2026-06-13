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बेगूसराय सड़क हादसे में शहीद पुलिस अधिकारियों को नम आंखों से अंतिम विदाई, देखें VIDEO

बेगूसराय सड़क हादसा में जान गंवाने वाले बिहार के जांबाज पुलिस अफसरों को उनके गृह ग्राम में अंतिम सलामी दी गई. पढ़ें पूरी खबर-

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई
राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 13, 2026 at 4:17 PM IST

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कैमूर/कटिहार : बिहार के बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे ने बिहार पुलिस महकमे और कई जिलों के लोगों को गहरे शोक में डुबो दिया. इस दुर्घटना में मधेपुरा जिले के रतवारा थाना प्रभारी साजन पासवान तथा कटिहार जिले के पुलिस अधिकारी ज्ञानेंद्र अमरेंद्र समेत चार लोगों की जान चली गई. हादसे की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांवों में मातम छा गया और बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े.

थाना प्रभारी साजन पासवान को दी गई अंतिम विदाई : कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र स्थित भोपतपुर गांव में शनिवार को शोक का माहौल उस समय और गहरा गया जब रतवारा थाना प्रभारी साजन पासवान का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर उनके पैतृक गांव पहुंचा. अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों की भारी भीड़ जुटी. लोगों ने उन्हें एक ईमानदार, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में याद किया.

तिरंगे में रतवारा थाना प्रभारी साजन पासवान का पार्थिव शरीर
तिरंगे में रतवारा थाना प्रभारी साजन पासवान का पार्थिव शरीर (ETV Bharat)

राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार : अंतिम संस्कार से पूर्व आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने दिवंगत अधिकारी को श्रद्धासुमन अर्पित किए. कैमूर पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला ने साजन पासवान के पिता को राष्ट्रीय ध्वज सौंपकर संवेदना व्यक्त की. इसके बाद पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और सम्मान स्वरूप अंतिम सलामी के साथ उन्हें विदाई दी. इस दौरान उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गईं.

राजकीय सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि
कैमूर में राजकीय सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि (ETV Bharat)

कटिहार के ज्ञानेंद्र अमरेंद्र को भी अंतिम विदाई : इसी हादसे में जान गंवाने वाले बिहार पुलिस के 2009 बैच के दरोगा ज्ञानेंद्र अमरेंद्र का पार्थिव शरीर जब कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड स्थित उनके पैतृक गांव पहुंचा तो शोक की लहर दौड़ गई. अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी पहुंचे. परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था और पूरे क्षेत्र में गम का माहौल बना रहा.

शहीद पुलिस अधिकारियों को नम आंखों से अंतिम विदाई (ETV Bharat)

सेवा और समर्पण के लिए याद किए गए अधिकारी : ज्ञानेंद्र अमरेंद्र पटना में आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई. उनके निधन पर स्थानीय लोगों ने उन्हें सरल स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में याद किया. ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे सेवाकाल में जनता के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी का परिचय दिया.

''यह घटना बेहद दुखद है. ज्ञानेंद्र अमरेंद्र का निधन केवल उनके परिवार और समाज के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पुलिस विभाग के लिए अपूरणीय क्षति है. उन्होंने अपने सेवा काल में कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी की मिसाल कायम की थी.''- विनोद कुमार, एसडीपीओ, मनिहारी अनुमंडल

कटिहार में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते लोग
कटिहार में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते लोग (ETV Bharat)

पुलिस और जनप्रतिनिधियों ने जताया शोक : मनिहारी गंगा घाट पर पुलिस प्रशासन ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कराया. गार्ड ऑफ ऑनर और शोक सलामी देकर पुलिस जवानों ने अपने साथी अधिकारी को अंतिम विदाई दी. मनिहारी एसडीपीओ विनोद कुमार ने कहा कि ''यह केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे पुलिस विभाग की अपूरणीय क्षति है.'' वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया.

हादसे से बिहार में शोक की लहर : बेगूसराय सड़क हादसे में दो पुलिस अधिकारियों समेत चार लोगों की मौत ने पुलिस महकमे और आम लोगों को झकझोर दिया है. कैमूर से लेकर कटिहार तक हजारों लोगों ने अपने प्रिय अधिकारियों को अंतिम विदाई दी. लोगों ने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवारों को इस कठिन समय में धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की.

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