DM ने पकड़ा वन विभाग की जमीन पर बड़ा हेरफेर! जमाबंदी रद्द.. दोषी अधिकारियों पर गिरी गाज

कैमूर में वन विभाग की भूमि पर अवैध दखिल-खारिज का मामला सामने आया. जांच में अनियमितताएं पाई गईं. दोषी अधिकारियों पर गिरी गाज. पढ़ें खबर-

Kaimur illegal land encroachments
कैमूर वन विभाग की भूमि (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 18, 2026 at 1:10 PM IST

2 Min Read
कैमूर: बिहार के कैमूर जिले में सरकारी भूमि के दुरुपयोग का मामला सामने आया है. जिला पदाधिकारी के निर्देश पर वन विभाग की भूमि से जुड़े अवैध दाखिल-खारिज के मामले की गहन जांच कराई गई. इस जांच में प्रथम दृष्टया कई गंभीर अनियमिततायों का खुलासा हुआ है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर हेरफेर की आशंका है.

जांच में वन भूमि पर निजी नाम दर्ज: अपर समाहर्ता और अवर निबंधक द्वारा संयुक्त रूप से की गई जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि संबंधित भूमि वास्तव में वन विभाग की है. इसके बावजूद अभिलेखों में गलत मंशा से हेरफेर कर निजी व्यक्तियों के नाम दखिल-खारिज कर दिया गया और जमाबंदी भी कायम कर दी गई. यह मामला वन संरक्षण नियमों के स्पष्ट उल्लंघन का है.

Kaimur illegal land encroachments
वन विभाग की भूमि पर अवैध दखिल-खारिज (ETV Bharat)

तत्कालीन पदाधिकारियों की लापरवाही: जांच प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि दाखिल-खारिज की पूरी प्रक्रिया के दौरान तत्कालीन पदाधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों ने अपने काम का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया. अभिलेखों की उचित जांच के बिना ही प्रविष्टियां की गईं, जिससे सरकारी संपत्ति पर अनधिकृत दावा स्थापित करने का प्रयास हुआ.

जमाबंदी रद्द करने के लिए वाद दायर: अनियमितताओं को देखते हुए अपर समाहर्ता के न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण के लिए वाद दायर कर दिया गया है. इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जल्द ही संबंधित प्रविष्टियों को सुधारने या रद्द करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

डीएम ने की कठोर कार्रवाई की बात: कैमूर के जिला पदाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने बताया कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर दखिल-खारिज की प्रविष्टियां त्रुटिपूर्ण पाई गई हैं. इसलिए दोषी पाए गए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियमानुसार विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी.

Kaimur illegal land encroachments
दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई (ETV Bharat)

"जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर दाखिल-खारिज की प्रविष्टियां त्रुटिपूर्ण लग रही रही हैं, इसलिए संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी."-नितिन कुमार सिंह, डीएम, कैमूर

सरकारी भूमि की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता: जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि, विशेषकर वन विभाग की संपत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति वह पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इस तरह की अनियमितताओं पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि भविष्य में सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जा सके.

