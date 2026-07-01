सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार पर गलत टिप्पणी करना पड़ा भारी, बिहार पुलिस ने दो को दबोचा
सीएम और पूर्व सीएम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले दो युवक गिरफ्तार हुए. पुलिस ने की सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करने की अपील.
Published : July 1, 2026 at 6:38 PM IST
कैमूर: बिहार के कैमूर से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां साइबर थाना की पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की है. पुलिस ने सोशल मीडिया पर सीएम सम्राट चौधरी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरोध में दो युवकों को गिरफ्तार किया है. इस पूरी कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रशासन ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है.
आरोपियों की पहचान: पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि भभुआ थाना क्षेत्र के सरेवां गांव निवासी स्वर्गीय फूलचंद पासवान का बेटा अजीत पासवान उर्फ अमित पासवान इस मामले में नामजद है. इसके साथ ही नोनरा गांव निवासी स्वर्गीय ईश्वर दयाल सिंह का पुत्र राम सिंह भी इस मामले में सह-आरोपी है. पुलिस ने इन दोनों ही युवकों को चिह्नित कर गिरफ्तार कर लिया है.
नेताओं पर अभद्र टिप्पणी: इन दोनों आरोपियों के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में सोशल मीडिया पर अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया था. आरोपियों ने अश्लील और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था.
साइबर थाना, कैमूर (भभुआ) द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वायरल वीडियो में शामिल अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार...— Kaimur Police (@kaimur_police) July 1, 2026
कैमूर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने एवं असमाजिक तत्वों पर लगातार निगरानी की जा रही है।@bihar_police pic.twitter.com/KNCWTcYXFj
सौहार्द बिगड़ने का खतरा: विज्ञप्ति के अनुसार इस वायरल वीडियो में आरोपियों ने मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा एवं गलत टिप्पणी कर उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है. इस पोस्ट से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने और जनभावना आहत होने के कारण क्षेत्र में कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या पैदा हो सकती थी.
पुलिस का त्वरित एक्शन: इसी खतरे को देखते हुए साइबर थाना कैमूर भभुआ में भारत न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त दोनों व्यक्ति अजीत पासवान उर्फ अमित पासवान एवं राम सिंह को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है.
कैमूर पुलिस की अपील: कैमूर पुलिस ने जनता से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़काने वाले एवं घृणा फैलाने वाले बयान देना या साझा करना दंडनीय अपराध है. इसलिए सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करें और अफवाहों पर ध्यान न देकर किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट की सूचना तुरंत स्थानीय थाना या डायल 112 पुलिस को दें.
इसे भी पढ़ें-
नीतीश का CM सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ.. 20 मिनट की मुलाकात.. देखें तस्वीरें
विजय सिन्हा की सुरक्षा घटी, निशांत कुमार अब 24 घंटे कमांडो से घिरे रहेंगे