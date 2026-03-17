पुलिस लाइन में भी LPG संकट, तीन दिन से चूल्हे पर बन रहा 150 जवानों का खाना
कैमूर के पुलिस लाइन में LPG नहीं मिलने से जीविका दीदियों को खाना बनाने में परेशानी हो रही है. सरकारी व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवाल.
Published : March 17, 2026 at 4:38 PM IST
कैमूर : कैमूर जिले के भभुआ पुलिस लाइन से एक चौंकाने वाली स्थिति सामने आई है. यहां पिछले तीन दिनों से गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने के कारण करीब 150 सिपाहियों का भोजन लकड़ी और उपले के चूल्हे पर बनाया जा रहा है. गैस की किल्लत का असर अब पुलिस लाइन जैसे महत्वपूर्ण संस्थान तक पहुंच गया है.
जीविका दीदीयों को लेना पड़ रहा चूल्हें का सहारा : दरअसल, भभुआ पुलिस लाइन के मेस में जीविका समूह की महिलाएं जवानों के लिए भोजन तैयार करती हैं, लेकिन गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण उन्हें मजबूरन पारंपरिक चूल्हे का सहारा लेना पड़ रहा है. इससे खाना बनाने में काफी समय लग रहा है और कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है.
चूल्हे पर खाना बनाना मुश्किल : मेस में काम करने वाली जीविका दीदी ने बताया कि पिछले तीन दिनों से गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है. पुलिस लाइन में रोजाना करीब 150 जवानों का भोजन तैयार करना पड़ता है, लेकिन लकड़ी और गोइठा के चूल्हे पर खाना बनाना काफी मुश्किल हो रहा है.
''चूल्हे से निकलने वाले धुएं से काम करना कठिन हो जाता है और कई बार खाना बनाते समय हाथ भी जल जाता है. गैस सिलेंडर से खाना बनाने पर समय की बचत होती है और काम भी आसानी से हो जाता है.''- आरती देवी, जीविका दीदी
प्रशासन की मानें तो गैस की कोई किल्लत नहीं : जीविका समूह की महिलाओं ने सरकार और प्रशासन से जल्द गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि मेस का संचालन सुचारू रूप से चल सके और जवानों को समय पर भोजन मिल सके. वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में गैस की कोई किल्लत नहीं है और आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है. हालांकि भभुआ पुलिस लाइन में गैस सिलेंडर नहीं मिलने की स्थिति कई सवाल खड़े कर रही है.
सरकारी व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवाल : इस मामले में नागाबाबा गैस गोदाम के संचालक का कहना है कि गैस लेने के लिए पहले नंबर लगाना पड़ता है और ओटीपी मिलने के बाद ही सिलेंडर दिया जाता है. फिलहाल करीब 25 दिनों के बाद नंबर मिल पा रहा है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में पुलिस लाइन में जवानों का खाना लकड़ी और उपले के चूल्हे पर बनना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.
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