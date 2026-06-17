ETV Bharat / state

झुंझुनू में 150 नवचयनित अग्निवीरों का सम्मान, पूर्व सैनिकों ने बढ़ाया हौसला

झुंझुनू: जिले ने देशसेवा की अपनी गौरवशाली परंपरा को फिर नई ऊंचाइयां दी. जिले से एक साथ 150 युवा अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सशस्त्र बलों में चुने गए, जिनका कायमखानी सेवा समिति ने यहां जिला मुख्यालय पर सम्मान किया. इस दौरान बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे. देशभक्ति की भावना के अद्भुत माहौल के बीच युवा अग्निवीरों को देखकर पूर्व सैनिकों की आंखें गर्व से चमक उठीं और उन्होंने अपने जूनियर का हौसला बढ़ाया.

परंपरा मजबूत करेगा 150 युवाओं का चयन: जिला कलेक्टर अरुण कुमार गर्ग ने समारोह में चयनित युवाओं को बधाई दी. उन्होंने कहा- झुंझुनू लंबे समय से देश को सर्वाधिक संख्या में सैनिक देने वाले जिलों में अपनी अलग पहचान रखता है. इस बार 150 युवाओं का एक साथ चयन इस परंपरा को और मजबूत करता है. सभी चयनित अग्निवीरों को शुभकामनाएं देता हूं. आप अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ कार्य करें. देश सेवा के साथ अपने जिले का नाम भी राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें.