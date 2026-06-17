झुंझुनू में 150 नवचयनित अग्निवीरों का सम्मान, पूर्व सैनिकों ने बढ़ाया हौसला
वीर धरा पर देशभक्ति का अनोखा नजारा. कायमखानी सेवा समिति ने किया झुंझुनू में नवचयनितों का सम्मान.
Published : June 17, 2026 at 3:56 PM IST
झुंझुनू: जिले ने देशसेवा की अपनी गौरवशाली परंपरा को फिर नई ऊंचाइयां दी. जिले से एक साथ 150 युवा अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सशस्त्र बलों में चुने गए, जिनका कायमखानी सेवा समिति ने यहां जिला मुख्यालय पर सम्मान किया. इस दौरान बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे. देशभक्ति की भावना के अद्भुत माहौल के बीच युवा अग्निवीरों को देखकर पूर्व सैनिकों की आंखें गर्व से चमक उठीं और उन्होंने अपने जूनियर का हौसला बढ़ाया.
परंपरा मजबूत करेगा 150 युवाओं का चयन: जिला कलेक्टर अरुण कुमार गर्ग ने समारोह में चयनित युवाओं को बधाई दी. उन्होंने कहा- झुंझुनू लंबे समय से देश को सर्वाधिक संख्या में सैनिक देने वाले जिलों में अपनी अलग पहचान रखता है. इस बार 150 युवाओं का एक साथ चयन इस परंपरा को और मजबूत करता है. सभी चयनित अग्निवीरों को शुभकामनाएं देता हूं. आप अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ कार्य करें. देश सेवा के साथ अपने जिले का नाम भी राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें.
पढ़ें: अग्निवीर भर्ती परीक्षा: 1 से 12 जून के बीच प्रदेश की 11 शहरों के 32 केंद्रों पर Online Exam
जीवन भर काम आता है अनुशासन: पूर्व आईएएस अधिकारी जाकिर ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा- सैन्य जीवन चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन इसमें मिलने वाला सम्मान और अनुशासन जीवन भर काम आता है. उन्होंने अग्निवीरों से कहा कि वे ड्यूटी के दौरान हमेशा सतर्क और तैयार रहें. चयनित एक युवा ने कहा, हमारे लिए यह गर्व का क्षण है कि हम झुंझुनू की वीर भूमि का प्रतिनिधित्व करते हुए देश सेवा करेंगे.
पूर्व सैनिकों और प्रशासन का यह सम्मान हमें और ज्यादा प्रेरित करेगा. समारोह में पूर्व सैनिकों ने अग्निवीरों को स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ भेंट किए. युवाओं ने राष्ट्रगान और देशभक्ति के गीत प्रस्तुत कर अपना संकल्प दोहराया. कायमखानी सेवा समिति के इस प्रयास की जिले भर में सराहना हो रही है.
पढ़ें: अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण जारी, 1 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन