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कैलाशनाथ काटजू अस्पताल के ऊपरी हिस्से से गिरा प्लास्टर, युवक और बच्चा बाल-बाल बचे

भोपाल: राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट स्थित कैलाशनाथ काटजू अस्पताल में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. अस्पताल की इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से से अचानक प्लास्टर का बड़ा हिस्सा भरभराकर नीचे गिर पड़ा, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस स्थान पर प्लास्टर गिरा, ठीक उसी समय वहां एक युवक अपनी गोद में छोटे बच्चे को लेकर खड़ा था. गनीमत रही कि दोनों को कोई चोट नहीं आई और वे बाल-बाल बच गए.

भोपाल के कैलाशनाथ काटजू अस्पताल की गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं. शनिवार सुबह अस्पताल की इमारत का सबसे ऊपरी हिस्सा का प्लास्टर अचानक भरभराकर नीचे गिर पड़ा. इस घटना के बाद करोड़ों रुपये की लागत से बने इस सरकारी अस्पताल की निर्माण गुणवत्ता और मेंटेनेंस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. इस घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया.

भरभरकार गिरा अस्पताल का प्लास्टर (ETV Bharat)

मरम्मत नहीं करने का आरोप

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्लास्टर गिरने से कुछ ही पल पहले मौके पर खड़ा युवक वहां से थोड़ा सा हट गया था. जिससे गंभीर हादसा होने से बच गया, क्योंकि युवक के गोद में एक बच्चा भी था. स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की बिल्डिंग में पहले भी जगह-जगह दरारें और जर्जर हिस्से नजर आते रहे हैं, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं की गई. यादि समय रहते मेंटेनेंस होता रहता, तो यह हादसा नहीं होता.अस्पताल पहले भी इलाज व्यवस्था, अव्यवस्थाओं और लापरवाही को लेकर चर्चा में रह चुका है. वहीं, अस्पताल अधीक्षक डॉ. बलराम और अस्पताल इंचार्ज डॉ. रचना दुबे से संपर्क किया गया तो दोनों नहीं मिले और ना ही कॉल अटेंड किया.

अचनाक भराभराकर गिरा प्लास्टर (ETV Bharat)

जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग

घटना के बाद लोगों ने अस्पताल प्रबंधन और संबंधित विभाग से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. साथ ही पूरे भवन का तकनीकी निरीक्षण कर कमजोर हिस्सों की तुरंत मरम्मत कराने की मांग की जा रही है.