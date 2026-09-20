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राहुल और अर्बन नक्सली भारत को बांग्लादेश-श्रीलंका बनाना चाहते हैं, 'छात्रों की गूंज' पर कैलाश का पलटवार

मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम पर बोला हमला. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

KAILASH VIJAYVARGIYA RAHUL GANDHI
कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर बोला हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 8:06 PM IST

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इंदौर: अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहने वाले राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस समेत विपक्षी वामपंथियों को अर्बन नक्सली बता दिया है.

इंदौर में राहुल गांधी की 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, " 'छात्रों की गूंज' के नाम पर राहुल गांधी और वामपंथी, अर्बन नक्सली अराजकता फैलाना चाहते हैं. ये चाहते हैं कि जैसा श्रीलंका में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा भारत में भी हो. लेकिन भारत में प्रजातंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसलिए वे चाहकर भी यहां वह नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके चेहरे एक्सपोज हो गए हैं."

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (ETV Bharat)

छात्रों की गूंज नहीं, यह झूठ की गूंज, कांग्रेस को DUSU की हार से सबक लेना चाहिए

विजय वर्गीय ने कहा "मैं आपको दो-तीन उदाहरण बताना चाहूंगा. पंजाब में 'छात्रों की गूंज' हुई वहां पर कांग्रेस का सफाया हो गया.. कोटा में 'छात्रों की गूंज' हुई.. वहां भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम फिर से बन गई. दिल्ली के अंदर दावा किया था पांच लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं और हमें समर्थन देने के लिए लाखों छात्र आ रहे हैं. वहां पर भी छात्रसंघ चुनाव में पहली बार NSUI का इतना खराब रिजल्ट आया है. एक निर्दलीय और तीन ABVP के जीते हैं. इसलिए छात्रों की गूंज नहीं, यह झूठ की गूंज है. इसलिए दिल्ली की हार से कांग्रेस को सबक लेना चाहिए."

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ के चुनाव परिणाम वामपंथियों के मुंह पर तमाचा

वहीं अंधभक्त तैयार करने को लेकर मंत्री ने कहा "अंधभक्त क्या होता है? ये लोग इस प्रकार के नरेटिव चलाते हैं. हमें देशभक्त चाहिए और हम देशभक्त छात्रों को खड़ा करेंगे. हम ऐसे छात्र नहीं चाहते जो ऐसे नारे लगाते हैं- भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह. दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ के चुनाव परिणाम वामपंथियों के मुंह पर तमाचा है."

मां का अपमान करना अक्षम्य अपराध

छात्रों की गूंज कार्यक्रम मे मिमिक्री आर्टिस्ट पुलकित मणि की मिमिक्री पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा "मां का अपमान करना अक्षम्य अपराध है, उसे माफ नहीं किया जा सकता. हमारे लिए स्त्री हमेशा सम्मान की पात्र होती है और हमारे समाज में मां का तो विशेष दर्जा है. जिस तरह से राहुल गांधी के सामने एक आदमी मिमिक्री कर रहा था और प्रधानमंत्री की माता जी का अपमान कर रहा था, यह बर्दाश्त करने लायक नहीं है. देश का कोई भी व्यक्ति इस घटना को माफ नहीं करेगा. और जितने भी युवा वहां पर बैठे होंगे किसी को भी अच्छा नहीं लगा होगा."

मैं राहुल जी के पूरे कार्यक्रम की निंदा करता हूं और मैं मांग करता हूं कि राहुल जी को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए. किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठा करने के लिए आप रैपर बुला रहे हैं...लॉफ्टर शो के लोगों को बुला रहे हैं. आपके अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है तो इस तरह के घटिया कार्यक्रम करोगे क्या आप.

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