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राहुल और अर्बन नक्सली भारत को बांग्लादेश-श्रीलंका बनाना चाहते हैं, 'छात्रों की गूंज' पर कैलाश का पलटवार

कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर बोला हमला ( ETV Bharat )

इंदौर: अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहने वाले राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस समेत विपक्षी वामपंथियों को अर्बन नक्सली बता दिया है. इंदौर में राहुल गांधी की 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, " 'छात्रों की गूंज' के नाम पर राहुल गांधी और वामपंथी, अर्बन नक्सली अराजकता फैलाना चाहते हैं. ये चाहते हैं कि जैसा श्रीलंका में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा भारत में भी हो. लेकिन भारत में प्रजातंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसलिए वे चाहकर भी यहां वह नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके चेहरे एक्सपोज हो गए हैं." नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (ETV Bharat) छात्रों की गूंज नहीं, यह झूठ की गूंज, कांग्रेस को DUSU की हार से सबक लेना चाहिए विजय वर्गीय ने कहा "मैं आपको दो-तीन उदाहरण बताना चाहूंगा. पंजाब में 'छात्रों की गूंज' हुई वहां पर कांग्रेस का सफाया हो गया.. कोटा में 'छात्रों की गूंज' हुई.. वहां भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम फिर से बन गई. दिल्ली के अंदर दावा किया था पांच लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं और हमें समर्थन देने के लिए लाखों छात्र आ रहे हैं. वहां पर भी छात्रसंघ चुनाव में पहली बार NSUI का इतना खराब रिजल्ट आया है. एक निर्दलीय और तीन ABVP के जीते हैं. इसलिए छात्रों की गूंज नहीं, यह झूठ की गूंज है. इसलिए दिल्ली की हार से कांग्रेस को सबक लेना चाहिए."