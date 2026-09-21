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देवास में भजन गाते नजर आए कैलाश विजयवर्गीय, कृपालु बप्पा के दरबार में कैबिनेट मंत्री

ॐ गं गणपतये नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः भजन गाकर कैबिनेट मंत्री ने बनाया भक्तिमय माहौल, दान का महत्व भी समझाया.

KAILASH VIJAYVARGIA SINGS BHAJAN
देवास में भजन गाते नजर आए कैलाश विजयवर्गीय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 9:47 AM IST

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Updated : September 21, 2026 at 9:55 AM IST

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देवास : चामुंडा कॉम्प्लेक्स परिसर में विराजे कृपालु के बप्पा के दरबार में सोमवार रात कैलाश विजयवर्गीय का अलग अंदाज दिखा. आरती संध्या के दौरान कैबिनेट मंत्री अपने चिरपरिचित अंदा में भजन गाते नजर आए. मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री व कृपालु के बप्पा समिति के संरक्षक कैलाश विजयवर्गीय रात करीब 8:30 बजे पंडाल पहुंचे. यहां उन्होंने विधि-विधान से बप्पा का पूजन-अर्चन कर भव्य आरती की और श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी परोसी.

इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने संस्था द्वारा किए जा रहे निःशुल्क सेवा कार्यों की सराहना करते हुए नशामुक्ति का संदेश भी दिया. उन्होंने कहा, '' गणेश उत्सव समितियां ऐसा वातावरण तैयार करें, जिससे लोगों को नशे से दूर रहने की प्रेरणा मिले.'' उन्होंने कहा कि कल से फॉर्म भरवाएं कि हम नशा नहीं करेंगे और नशे से दूरी बनाने का संकल्प लें.

आरती के बाद कैबिनेट मंत्री ने गाया 'सिद्धि विनायक नमो नमः' भजन (Etv Bharat)

कैलाश विजयवर्गीय ने समझाया दान का महत्व

बप्पा के दरबार में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने दान का महत्व समझाते हुए कहा, '' कन्यादान, शिक्षादान और अन्नदान तीन महत्वपूर्ण दान हैं. ये तीन तरह के दान तो व्यक्ति को करते रहना चाहिए. सेवा और जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा दायित्व है.''

कैबिनेट मंत्री ने गाया 'सिद्धि विनायक नमो नमः' भजन

मध्य प्रदेस सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय करीब एक घंटे तक कृपालु के बप्पा के पंडाल में मौजूद रहे. इस दौरान उन्होंने बप्पा के समक्ष ''ॐ गं गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः” भजन गाया. उन्होंने गणेश उत्सव की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे उत्सव समाज को एकजुट रखते हैं.''

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इंदौर में राहुल गांधी को बताया अर्बन नक्सली

इससे पहले कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के इंदौर में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 'छात्रों की गूंज' के नाम पर राहुल गांधी और वामपंथी, अर्बन नक्सली अराजकता फैलाना चाहते हैं. ये चाहते हैं कि जैसा श्रीलंका में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा हमारे भारत में भी हो. लेकिन भारत में प्रजातंत्र की जड़ें इतनी ज्यादा गहरी हैं, कि वे चाहकर भी यहां कुछ नहीं कर पाएंगे. राहुल गांधी का चेहरा एक्सपोज हो गया है."

Last Updated : September 21, 2026 at 9:55 AM IST

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