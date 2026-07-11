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नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना और दतिया बवाल, कैलाश विजयवर्गीय का इशारा कह रहा बड़ी बात

दतिया एपिसोड पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, उम्मीदवार बदलने जैसी परंपरा बीजेपी में नहीं, दतिया का इतिहास भी कुछ ऐसा ही.

KAILASH SAID ON THE DATIA EPISODE, KAILASH VIJAYVARGIA
नरोत्तम मिश्रा को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कही बड़ी बात (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 2:00 PM IST

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Updated : July 11, 2026 at 2:24 PM IST

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इंदौर/दतिया : मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट को लेकर पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया है. दतिया हॉट सीट पर टिकट नहीं मिलने के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता खासे आक्रोशित हैं, लेकिन क्या इस आक्रोश का पार्टी हाईकमान पर कोई असर पड़ेगा? इस ताजा घटनाक्रम को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिससे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व पहले की तरह इस बार भी बैकफुट पर नहीं आएगा.

विजयवर्गीय बोले- बीजेपी प्रत्याशी नहीं बदलती

नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने दतिया में जमकर विरोध प्रदर्शन किया है. शुक्रवार-शनिवार को नेशनल हाईवे जाम करने से लेकर पुलिस से झड़प और पत्थरबाजी तक की घटनाएं सामने आ रही हैं. इसी बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट किया है कि दतिया से आशुतोष तिवारी ही प्रत्याशी रहेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे. कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान से ये साफ इशारा है कि दतिया सीट पर भले ही बगावती स्वर तेज होते रहें पर बीजेपी अपना फैसला नहीं बदलेगी.

मीडिया से चर्चा करते कैलाश विजयवर्गीय (Etv Bharat)

नरोत्तम मिश्रा को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कही बड़ी बात

कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में मीडिया से इस मामले पर कहा, '' पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि अगर एक बार उनको बिठाकर बात करेंगे, तो सब मिल जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटो से जीतेंगे. यह मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूं.'' नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में नाराजगी को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, '' वह सब हम कर लेंगे यह हमारे लिए बहुत छोटी बात है.'' उन्होंने नरोत्तम को टिकट नहीं मिलने के सवाल पर कहा, '' पार्टी सोच समझकर निर्णय लेती हैं और इसलिए हम डंके की चोट पर जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे मैं आज से कह रहा हूं वह अच्छे कार्यकर्ता है सीनियर कार्यकर्ता हैं.''

ASHUTOSH TIWARI BJP NAROTTAM MISHRA ISSUE
आशुतोष तिवारी (बाएं) जिन्हें मिला दतिया उपचुनाव का टिकट और नरोत्तम मिश्रा (Etv Bharat)

पार्टी फैसला नहीं बदलेगी तो नरोत्तम मिश्रा का क्या?

कैलाश विजयवर्गीय से जब पूछा गया कि नरोत्तम मिश्रा द्वारा पिछले डेढ़ महीने से चुनाव की तैयारी की जा रही थी, अब आगे क्या होगा? इसपर उन्होंने कहा, '' 230 सीट हैं और 2000 लोगों ने तैयारी की. सभी को टिकट नहीं मिलता.'' वहीं, टिकट बदलने की संभावना पर विराम लगाते हुए विजयवर्गीय ने कहा, '' एक बार टिकट डिक्लेयर होने के बाद पार्टी में परंपरा नहीं रही है कि टिकट बदली जाती हो. तो मुझे नहीं लगता इस प्रकार टिकट बदलेगा.''

दतिया में बगावत का रहा इतिहास पर पार्टी नेतृत्व पड़ा भारी

मध्य प्रदेश की दतिया सीट में कहीं न कहीं दबे स्वर में बगावत होती रही है, हालांकि, ऐसी बगावत नहीं हुई जैसी अभी देखी जा रही है. सबसे पहले विरोध के सुर 2008 में फूटे थे जब खुद नरोत्तम मिश्रा पर बाहर प्रत्याशी होने का टैग लगा था. नरोत्तम मिश्रा मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले थे और डबरा सीट से 1990, 1998 और 2003 का चुनाव जीतकर विधायक रहे थे, लेकिन जैसे ही 2008 में ये सीट एससी (SC) घोषित हुई, मिश्रा ने दतिया सीट का रुख किया. यहीं से स्थानीय कार्यकर्ताओं के मन में कहीं न कहीं बगावत के सुर फूटने लगे थे पर भाजपा हाईकमान ने इसे आगे नहीं बढ़ने दिया.

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2008 से 2023 तक नरोत्तम मिश्रा का कंट्रोल

नरोत्तम के आने से स्थानीय चेहरे लाइम लाइट में नहीं आ पा रहे थे. ऐसा ही एक नाम बीजेपी के अवधेश नायक का था, जो पार्टी के होते हुए भी नरोत्तम मिश्रा के कड़े प्रतिद्वंदी माने जाते थे. लेकिन उस दौर में नरोत्तम मिश्रा का दतिया पर इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका था कि अवधेश नायक भी न तो ठीक से बगावत कर सके और न उन्हें नरोत्तम की जगह तरजीह दी गई. आखिर में अवधेश नायक ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था. इस दौर में भी बीजेपी की उम्मीदवार बदलने जैसी परंपरा नहीं रही. ऐसे में सवाल ये है कि क्या नरोत्तम मिश्रा के लिए पार्टी परंपरा से हटकर निर्णय लेगी और आशुतोष तिवारी से टिकट वापस लेकर उन्हें देगी? या कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा है, वही होगा?

Last Updated : July 11, 2026 at 2:24 PM IST

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