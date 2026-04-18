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RAS RESULT 2024: कुचामन के कैलाश रणवा ने लगाई लंबी छलांग, पहले 659, फिर 46 और अब पाई 16वीं रैंक

कैलाश रणवा वर्तमान में जयपुर OTS में ऑफिसर ट्रेनिंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं.

Kailash Ranwa of Kuchaman
कुचामन के कैलाश रणवा (Source - Lavesh Joshi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 4:04 PM IST

2 Min Read
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कुचामन सिटी: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने शनिवार को आरएएस भर्ती 2024 का परिणाम घोषित कर दिया. इस परिणाम में डीडवाना-कुचामन जिले के कैलाश रणवा ने पूरे प्रदेश में सफलता का परचम लहराते हुए 16वीं रैंक हासिल की है. RAS 2024 का रिजल्ट घोषित होते ही कैलाश रणवा के पैतृक गांव नंगवाड़ा गुगड़वार में हर्ष की लहर दौड़ गई और परिजनों को बधाइयां देने वालों का तांता लग गया.

जयपुर में ले रहे ऑफिसर ट्रेनिंग का प्रशिक्षण: कैलाश रणवा का इससे पहले भी दो बार RAS में चयन हो चुका है. वर्ष 2021 की RAS भर्ती में उन्होंने पहला प्रयास किया था, जिसमें उन्हें 659वीं रैंक हासिल हुई थी. वहीं 2023 की भर्ती में उन्हें 46वीं रैंक मिली थी. इसके बाद उन्हें RTS का पद मिला, जिसके लिए वे वर्तमान में OTS जयपुर में ऑफिसर ट्रेनिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं.

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2021 और 2023 में भी हुआ चयन: कैलाश रणवा ने बताया कि उन्होंने शुरुआती शिक्षा अपने गांव की ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई कुचामन सिटी में की. इसके पश्चात दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज से उन्होंने स्नातक उत्तीर्ण की. तत्पश्चात एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर से उन्होंने स्नातकोत्तर किया. उच्च शिक्षा हासिल करने के पश्चात उन्होंने लगातार RAS के लिए प्रयास किया, यही वजह है कि 2021 और 2023 में भी उनका सलेक्शन हुआ था. लेकिन उन्होंने 2024 की RAS भर्ती में तीसरी बार प्रयास किया, जिससे उन्हें पूरे प्रदेश में 16 वीं रैंक प्राप्त हुई है.

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इन्हें दिया सफलता का श्रेय: कैलाश रणवा मूल रूप से किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता सोहनलाल रनवा खेती के साथ ही ग्रेनाइट का भी कारोबार करते हैं. वे चार भाई–बहनों में सबसे बड़े हैं. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता सोहनलाल रणवा, माता छोटी देवी, दोस्तों और अपने मामा उमाराम चौधरी को दिया है. कैलाश रणवा ने बताया कि उनके मामा उमाराम चौधरी का मेरी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान है. उन्होंने लगातार मुझे प्रोत्साहित किया, उसी के परिणाम स्वरूप आज मुझे यह मुकाम मिला है.

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आरएएस परीक्षा 2024 परिणाम घोषित
KAILASH RANWA OF KUCHAMAN IN RAS
16TH RANK HOLDER IN RAS 2024
KUCHAMAN BOY IN RAS 2024
RAS RESULT 2024

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