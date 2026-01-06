ETV Bharat / state

मेरठ बनेगा स्पोर्ट्स हब; बन रहा 8 लेन वाला 400 मीटर लंबा सिंथेटिक ट्रैक, जर्मनी-जापान और मलेशिया से आया मटेरियल, मिलेंगी ये सुविधाएं

पहली लेयर का काम जल्द पूरा होगा: जेई कविता चौहान ने कहा कि अभी सिंथेटिक ट्रैक की पहली लेयर डाली जा रही है. यह काम पूरा होने वाला है. इसके बाद दूसरी और तीसरी लेयर ट्रैक पर डाली जाएगी. फरवरी माह में यह काम पूरा हो जाएगा. बारिश की वजह से काम में रुकावट आयी थी. काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. भारत के बाहर से उच्च गुणवत्ता की सामग्री मंगाने के लिए अप्रूवल मिलने में भी देरी हुई.

खिलाड़ियों को हर मौसम में प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा. (Photo Credit: ETV Bharat)

फ्रांस, जर्मनी और मलेशिया से आ रहा मटेरियल: कविता चौहान ने बताया कि ट्रैक का मटेरियल फ्रांस, जर्मनी और मलेशिया से आ रहा है. रबड़ मलेशिया से मंगाई गई है. आईआईटी कानपुर की टीम यहां क्वालिटी की जांच करने आ चुकी है. अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है. प्रतिमाह क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम भी आती है और वह भी गुणवत्ता की जांच करती है. गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जा रहा है.

3 जुलाई 2025 थी ट्रैक बनाने की डेडलाइन: मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक ट्रैक बनाने की जिम्मेदारी पूर्व में शासन स्तर से UPPCL (उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) को दी गई थी. इसके बाद 2024 में सिंथेटिक ट्रैक बनाने की शुरुआत हुई थी. इसका काम डेडलाइन के अनुसार 3 जुलाई 2025 तक पूरा किया जाना था. कार्यदायी संस्था की जेई कविता चौहान ने बताया कि सिंथेटिक मटेरियल की पहली लेयर डाली जा रही है.

इसी के साथ मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम का कायाकल्प भी किया जा रहा है. इस स्टेडियम को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने की कोशिश तेज हो गई हैं.

मेरठ/श्रीपाल तेवतिया: अब मेरठ के खिलाडियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही है. कई वर्षो से सिंथेटिक ट्रैक पर खेलने की मेरठ के खिलाड़ियों का सपना अब पूरा होने जा रहा है. जर्मनी, फ्रांस और मलेशिया से आ रहे मटेरियल से कैलाश प्रकाश स्टेडियम में ट्रैक बिछाने का काम अब लगभग पूरा होने को है.

400 मीटर सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक, हाई जंप और लॉन्ग जंप की भी व्यवस्था. (Photo Credit: ETV Bharat)

दो रेन वाटर हार्वेसिंग सिस्टम भी लगाए गए: कविता ने बताया कि बारिश की समस्या से बचने के लिए दो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाए गए हैं, ताकि बारिश के सीजन में जल भराव जैसी समस्या में काम प्रभावित न होने पाए. यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन के असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर राम कुमार बताते हैं कि कैलाश प्रकाश स्टेडियम में जो सिंथेटिक ट्रैक में बिछाया जा रहा है, उसकी कुल लंबाई 400 मीटर है. कुल 15 mm की तीन लेयर डाली जानी हैं.

मेरठ को खेल हब के रूप में नई पहचान मिलेगी (Photo Credit: ETV Bharat)

400 मीटर लंबा 8 लेन का ट्रैक तैयार किया जा रहा: राम कुमार ने कहा कि कुल 400 मीटर लंबा 8 लेन का ट्रैक तैयार किया जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार काम किया जा रहा है. दोनों साइड में 100-100 मीटर स्ट्रेट रनिंग ट्रैक भी इसमें विकसित किया है. क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए IIT कानपुर और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम आती हैं. स्थानीय प्रशासन की टीम भी समय-समय पर खुद आकर निगरानी करती है. अधिकारी भी काम की निगरानी कर रहे हैं.

करीब 8.40 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा ट्रैक (Photo Credit: ETV Bharat)

विभाग ने समय पर दिये 8.34 करोड़ रुपये: क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव ने बताया कि विभाग की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रही है. विभाग ने कार्यदायी संस्था को पूरे 8.34 करोड़ रुपये दे दिये थे. कुछ मटेरियल आने में देरी हुई और कई बार बरसात के कारण भी विलंब हुआ. खिलाडियों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रैक पर अभ्यास करने का अवसर मिलेगा. वह अपने प्रदर्शन में और सुधार कर सकेंगे.

खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी. (Photo Credit: ETV Bharat)

काम में देरी के कारण लग रही पेनाल्टी: क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव ने बताया कि निर्माण में देरी के कारण कार्यदायी संस्था पर हर दिन 1000 रुपये की पेनल्टी लग रही है. जब हेंडओवर देंगे, तो कार्यदायी संस्था को पहले इस पेनल्टी का भुगतान करना होगा. बरेली में 13-14 महीने में सिंथेटिक ट्रैक कार्यदायी संस्था ने बनाकर हेंडओवर कर दिया था. मेरठ में इन्होंने समय कम लिया था, शायद इसी वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है.

शॉटपुट, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो जैसी अन्य सुविधाओं के साथ एक ही जगह ट्रेनिंग मिलेगी. (Photo Credit: ETV Bharat)

अब मेरठ में होगी नेशनल और इंटरनेशनल स्तर की तैयारी: मेरठ के खिलाड़ी भी बेहद गदगद हैं, क्योंकि अब उन्हें नेशनल इंटरनेशनल लेवल की तैयारी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा. इस वजह से उनको मुश्किलों होती थीं और खर्च भी बढ़ जाते थे. इस वजह कई खिलाड़ी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते थे.

चोटों का जोखिम भी कम होगा. (Photo Credit: ETV Bharat)

कैलाश प्रकाश स्टेडियम में खेलने के बाद नाम हुआ रोशन: मेरठ का कैलाश प्रकाश स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए लकी माना जाता है. देश में ही नहीं दुनिया भर में इस मैदान की मिट्टी में खेलकर तमाम एथलीट्स ने बुलंदियां छुई हैं. ऐसे खिलाडियों की लम्बी फेहरिस्त है.

यहां प्रशिक्षण पा चुके प्रसिद्ध खिलाडियों में गोल्डन गर्ल पारुल चौधरी (अर्जुन अवार्ड), अन्नू रानी (अर्जुन अवार्ड) प्रीति पाल (अर्जुन अवार्ड) किरण बालियान, महारानी लक्ष्मीबाई (अवार्ड ) प्रियंका गोस्वामी और पैरा खिलाडी जैनब समेत बहुत से खिलाड़ी यहां से सीख कर अपनी अलग पहचान बना चुके हैं.



यह भी पढ़ें- सीएम योगी बोले- गड्ढा खोदने-भरने की स्कीम नहीं होगी 'जी राम जी', यूपी के गांवों में भी बनेंगे माल