मेरठ बनेगा स्पोर्ट्स हब; बन रहा 8 लेन वाला 400 मीटर लंबा सिंथेटिक ट्रैक, जर्मनी-जापान और मलेशिया से आया मटेरियल, मिलेंगी ये सुविधाएं

क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव ने कहा, सिंथेटिक रनिंग ट्रैक के साथ शॉटपुट, हाई जंप, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक, लॉन्ग जंप की भी व्यवस्था होगी.

Photo Credit: ETV Bharat
फरवरी में पूरा होगा काम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 4:25 PM IST

Updated : January 6, 2026 at 4:34 PM IST

मेरठ/श्रीपाल तेवतिया: अब मेरठ के खिलाडियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही है. कई वर्षो से सिंथेटिक ट्रैक पर खेलने की मेरठ के खिलाड़ियों का सपना अब पूरा होने जा रहा है. जर्मनी, फ्रांस और मलेशिया से आ रहे मटेरियल से कैलाश प्रकाश स्टेडियम में ट्रैक बिछाने का काम अब लगभग पूरा होने को है.

इसी के साथ मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम का कायाकल्प भी किया जा रहा है. इस स्टेडियम को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने की कोशिश तेज हो गई हैं.

जानकारी देते क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव

3 जुलाई 2025 थी ट्रैक बनाने की डेडलाइन: मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक ट्रैक बनाने की जिम्मेदारी पूर्व में शासन स्तर से UPPCL (उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) को दी गई थी. इसके बाद 2024 में सिंथेटिक ट्रैक बनाने की शुरुआत हुई थी. इसका काम डेडलाइन के अनुसार 3 जुलाई 2025 तक पूरा किया जाना था. कार्यदायी संस्था की जेई कविता चौहान ने बताया कि सिंथेटिक मटेरियल की पहली लेयर डाली जा रही है.

फ्रांस, जर्मनी और मलेशिया से आ रहा मटेरियल: कविता चौहान ने बताया कि ट्रैक का मटेरियल फ्रांस, जर्मनी और मलेशिया से आ रहा है. रबड़ मलेशिया से मंगाई गई है. आईआईटी कानपुर की टीम यहां क्वालिटी की जांच करने आ चुकी है. अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है. प्रतिमाह क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम भी आती है और वह भी गुणवत्ता की जांच करती है. गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जा रहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
खिलाड़ियों को हर मौसम में प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा.

पहली लेयर का काम जल्द पूरा होगा: जेई कविता चौहान ने कहा कि अभी सिंथेटिक ट्रैक की पहली लेयर डाली जा रही है. यह काम पूरा होने वाला है. इसके बाद दूसरी और तीसरी लेयर ट्रैक पर डाली जाएगी. फरवरी माह में यह काम पूरा हो जाएगा. बारिश की वजह से काम में रुकावट आयी थी. काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. भारत के बाहर से उच्च गुणवत्ता की सामग्री मंगाने के लिए अप्रूवल मिलने में भी देरी हुई.

Photo Credit: ETV Bharat
400 मीटर सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक, हाई जंप और लॉन्ग जंप की भी व्यवस्था.

दो रेन वाटर हार्वेसिंग सिस्टम भी लगाए गए: कविता ने बताया कि बारिश की समस्या से बचने के लिए दो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाए गए हैं, ताकि बारिश के सीजन में जल भराव जैसी समस्या में काम प्रभावित न होने पाए. यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन के असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर राम कुमार बताते हैं कि कैलाश प्रकाश स्टेडियम में जो सिंथेटिक ट्रैक में बिछाया जा रहा है, उसकी कुल लंबाई 400 मीटर है. कुल 15 mm की तीन लेयर डाली जानी हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
मेरठ को खेल हब के रूप में नई पहचान मिलेगी

400 मीटर लंबा 8 लेन का ट्रैक तैयार किया जा रहा: राम कुमार ने कहा कि कुल 400 मीटर लंबा 8 लेन का ट्रैक तैयार किया जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार काम किया जा रहा है. दोनों साइड में 100-100 मीटर स्ट्रेट रनिंग ट्रैक भी इसमें विकसित किया है. क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए IIT कानपुर और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम आती हैं. स्थानीय प्रशासन की टीम भी समय-समय पर खुद आकर निगरानी करती है. अधिकारी भी काम की निगरानी कर रहे हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
करीब 8.40 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा ट्रैक

विभाग ने समय पर दिये 8.34 करोड़ रुपये: क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव ने बताया कि विभाग की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रही है. विभाग ने कार्यदायी संस्था को पूरे 8.34 करोड़ रुपये दे दिये थे. कुछ मटेरियल आने में देरी हुई और कई बार बरसात के कारण भी विलंब हुआ. खिलाडियों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रैक पर अभ्यास करने का अवसर मिलेगा. वह अपने प्रदर्शन में और सुधार कर सकेंगे.

Photo Credit: ETV Bharat
खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी.

काम में देरी के कारण लग रही पेनाल्टी: क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव ने बताया कि निर्माण में देरी के कारण कार्यदायी संस्था पर हर दिन 1000 रुपये की पेनल्टी लग रही है. जब हेंडओवर देंगे, तो कार्यदायी संस्था को पहले इस पेनल्टी का भुगतान करना होगा. बरेली में 13-14 महीने में सिंथेटिक ट्रैक कार्यदायी संस्था ने बनाकर हेंडओवर कर दिया था. मेरठ में इन्होंने समय कम लिया था, शायद इसी वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है.

Photo Credit: ETV Bharat
शॉटपुट, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो जैसी अन्य सुविधाओं के साथ एक ही जगह ट्रेनिंग मिलेगी.

अब मेरठ में होगी नेशनल और इंटरनेशनल स्तर की तैयारी: मेरठ के खिलाड़ी भी बेहद गदगद हैं, क्योंकि अब उन्हें नेशनल इंटरनेशनल लेवल की तैयारी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा. इस वजह से उनको मुश्किलों होती थीं और खर्च भी बढ़ जाते थे. इस वजह कई खिलाड़ी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते थे.

Photo Credit: ETV Bharat
चोटों का जोखिम भी कम होगा.

कैलाश प्रकाश स्टेडियम में खेलने के बाद नाम हुआ रोशन: मेरठ का कैलाश प्रकाश स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए लकी माना जाता है. देश में ही नहीं दुनिया भर में इस मैदान की मिट्टी में खेलकर तमाम एथलीट्स ने बुलंदियां छुई हैं. ऐसे खिलाडियों की लम्बी फेहरिस्त है.

यहां प्रशिक्षण पा चुके प्रसिद्ध खिलाडियों में गोल्डन गर्ल पारुल चौधरी (अर्जुन अवार्ड), अन्नू रानी (अर्जुन अवार्ड) प्रीति पाल (अर्जुन अवार्ड) किरण बालियान, महारानी लक्ष्मीबाई (अवार्ड ) प्रियंका गोस्वामी और पैरा खिलाडी जैनब समेत बहुत से खिलाड़ी यहां से सीख कर अपनी अलग पहचान बना चुके हैं.


