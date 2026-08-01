कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026: श्रद्धालुओं का आठवां दल पहुंचा टनकपुर, भव्य तरीके से हुआ स्वागत
टीआरसी प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया इस दल में देश के 13 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से श्रद्धालु शामिल हुए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 1, 2026 at 7:10 PM IST
खटीमा: टनकपुर एक बार फिर "अतिथि देवो भवः" की परंपरा का साक्षी बना. कैलाश मानसरोवर यात्रा के आठवें दल के 49 श्रद्धालु शनिवार शाम टनकपुर पहुंचे. यहां शारदा पर्यटक आवास गृह में कुमाऊंनी लोक संस्कृति और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया. कैलाश यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी इस पावन यात्रा को लेकर नगर में उत्साह का माहौल है. रविवार सुबह श्रद्धालु अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना होंगे.
कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है. इसी क्रम में शनिवार शाम 49 सदस्यीय आठवां दल टनकपुर पहुंचा. शारदा पर्यटक आवास गृह (टीआरसी) में कुमाऊंनी लोक संस्कृति और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ श्रद्धालुओं का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. रविवार प्रातः सभी यात्री अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना होंगे.
टीआरसी प्रबंधक मनोज कुमार एवं उनके सहयोगी कर्मचारियों के साथ मां पूर्णागिरि पर्यावरण संरक्षण समिति की अध्यक्ष दीपा देवी, छात्रावास की बालिकाओं तथा समिति के सदस्यों ने तिलक, पुष्प वर्षा और पारंपरिक स्वागत के माध्यम से शिवभक्तों का अभिनंदन किया. स्वागत समारोह के दौरान श्रद्धालुओं ने स्थानीय संस्कृति और आतिथ्य की सराहना की.
आठवें दल में 38 पुरुष और 11 महिला श्रद्धालु शामिल हैं. टीआरसी प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया इस दल में देश के 13 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से श्रद्धालु शामिल हुए हैं. इनमें आंध्र प्रदेश से 1, बिहार से 1, दिल्ली से 8, गुजरात से 10, हरियाणा से 2, कर्नाटक से 7, मध्य प्रदेश से 2, महाराष्ट्र से 2, पांडिचेरी से 1, राजस्थान से 6, तमिलनाडु से 1, उत्तर प्रदेश से 3 तथा पश्चिम बंगाल से 3 श्रद्धालु शामिल हैं.
उन्होंने बताया वर्ष 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कुल 10 दल निर्धारित किए गए हैं. जिनमें यह आठवां दल है. इसके बाद 5 अगस्त और 9 अगस्त को दो और दल टनकपुर पहुंचेंगे. जिसके साथ इस वर्ष की यात्रा का समापन हो जाएगा. यात्रियों की सुविधा के लिए स्थानीय प्रशासन एवं कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) आवास, भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहा है.
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