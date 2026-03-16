बनारस पहुंचे कैलाश खेर; काशी विश्वनाथ का किया दर्शन, काल भैरव मंदिर के गर्भ गृह में गाया बम-बम
गायक बोले-काशी आकर एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 7:17 PM IST
वाराणसी: अपने शानदार गायन और बेहतरीन गीतों की वजह से सबके दिलों पर राज करने वाले कैलाश खेर सोमवार को भोलेनाथ की नगरी काशी पहुंचे. यहां उन्होंने काल भैरव मंदिर समेत अन्य मंदिरों में दर्शन पूजन किया. काल भैरव मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में काल भैरव बाबा के सामने बगड़ बम का प्रसिद्ध गीत सुनाया. इस दौरान कहा कि जब कमजोर महसूस करता हूं तब काशी चार्ज होने आता हूं.
मंदिर परिसर में खड़े होकर उन्होंने बाबा भैरव का भजन सुनाया.उनके भजन से मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे. कैलाश खेर ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भोले का आशीर्वाद प्राप्त किया.
कैलाश खेर रविवार को ही वाराणसी आ गए थे. पहुंचने के बाद उन्होंने शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में आयोजित लाइव म्यूजिक शो में रविवार को अपनी प्रस्तुति दी थी. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने लोकप्रिय भजनों और सूफी गीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया. उनके गानों पर दर्शक झूमते नजर आए और पूरे कार्यक्रम का माहौल भक्तिमय हो गया.
कैलाश खेर ने मंदिर में दर्शन पूजन के बाद अनौपचारिक बातचीत में कहा कि काशी उनके लिए सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है. उन्होंने कहा कि काशी आकर एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है. यह नगरी हमारे शिव की है और यहां का आध्यात्म मन को अद्भुत शांति देता है. उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें समय मिलता है, वे काशी जरूर आते हैं और बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं.
यह भी पढ़ें: संगमनगरी में कैलाश खेर ने बिखेरा जलवा; तेरी दीवानी... गाकर दर्शकों को बनाया दीवाना, 'सरस मेले' में जमाया माहौल