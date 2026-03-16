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बनारस पहुंचे कैलाश खेर; काशी विश्वनाथ का किया दर्शन, काल भैरव मंदिर के गर्भ गृह में गाया बम-बम

बाबा विश्वनाथ पहुंचे कैलाश खेर ने किया दर्शन-पूजन. ( Photo Credit; Mandir pujari )

वाराणसी: अपने शानदार गायन और बेहतरीन गीतों की वजह से सबके दिलों पर राज करने वाले कैलाश खेर सोमवार को भोलेनाथ की नगरी काशी पहुंचे. यहां उन्होंने काल भैरव मंदिर समेत अन्य मंदिरों में दर्शन पूजन किया. काल भैरव मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में काल भैरव बाबा के सामने बगड़ बम का प्रसिद्ध गीत सुनाया. इस दौरान कहा कि जब कमजोर महसूस करता हूं तब काशी चार्ज होने आता हूं. मंदिर में भजन गाते सिंगर कैलाश खेर (Video Credit; Mandir pujari) मंदिर परिसर में खड़े होकर उन्होंने बाबा भैरव का भजन सुनाया.उनके भजन से मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे. कैलाश खेर ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भोले का आशीर्वाद प्राप्त किया.