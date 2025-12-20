ETV Bharat / state

'पिछली बार आने में 5 घंटे लगे थे, इस बार 3 घंटे में पहुंच गया', राजगीर महोत्सव में बोले कैलाश खेर, 'विकास के पथ पर बिहार'

राजगीर महोत्सव के पहले दिन कैलाश खेर के सूफी संगीत ने हजारों दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया. उन्होंने बिहार के विकास की सराहना की. देखें वीडियो-

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा तीन दिवसीय राजगीर महोत्सव आयोजित किया गया. इसके पहले दिन पद्म श्री से सम्मानित गायक कैलाश खेर के लाइव शो ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

कैलाश खेर के लिए हजारों की उमड़ी भीड़: कैलाश खेर के पार्श्व और सूफी संगीत की प्रस्तुति देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक जुटे. जैसे ही कैलाश खेर मंच पर पहुंचे, दर्शक झूमने लगे और पूरे वातावरण में उत्साह की लहर दौड़ गई.

राजगीर महोत्सव 2025 (ETV Bharat)

बिहार के विकास की तारीफ: मंच से कैलाश खेर ने बिहार और नालंदा की जमकर प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि जब विश्व में कहीं विश्वविद्यालय नहीं थे, तब नालंदा में विश्वविद्यालय था. उन्होंने राजगीर को साधु-संतों और बुद्धिजीवियों की नगरी बताते हुए इसे नमन किया.

सड़क विकास पर बोले सिंगर: कैलाश खेर ने बताया कि पहले राजगीर महोत्सव में आने पर पटना से राजगीर पहुंचने में 5 घंटे लगते थे, लेकिन अब मात्र साढ़े तीन घंटे में पहुंच गए. उन्होंने कहा कि बिहार अब प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर है. उनकी इन बातों से दर्शक काफी उत्साहित हुए.

"जब विश्व में कहीं विश्वविद्यालय नहीं होता था, तब नालंदा में विश्वविद्यालय था. बिहार प्रगति के पथ पर है और विकास के पथ पर है. पिछली बार पटना से राजगीर आने में 5 घंटे लगे थे, मगर इस बार साढ़े तीन घंटे में ही राजगीर पहुंच गए. राजगीर साधु-संतों की नगरी है, बुद्धिजीवियों की नगरी है. इस नगरी को नमन करते हैं."-कैलाश खेर, बॉलीवुड सिंगर

शानदार गीतों की प्रस्तुति: कार्यक्रम के दौरान कैलाश खेर ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए. इस बीच मंच के नीचे डांस कर रही कुछ लड़कियों को उन्होंने मंच पर बुलाया और उनके साथ डांस किया.

ग्रुप फोटो और इंस्टाग्राम का वादा: इसके बाद कैलाश खेर ने सभी लड़कियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई और इसे अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने का वादा किया. कार्यक्रम के अंत में जिला प्रशासन ने उन्हें सम्मानित किया, जबकि एक फैन ने हाथ से बनाई पेंटिंग भेंट की.

दूसरे दिन सलमान अली का इंतजार: महोत्सव के दूसरे दिन इंडियन आइडल फेम सलमान अली अपनी सूफी आवाज से दर्शकों का मन मोहेंगे. कड़ाके की ठंड के बावजूद दूर-दराज से आए लोगों ने कैलाश खेर के शो का भरपूर आनंद उठाया. जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

