कैलाश चौधरी ने संभाला किसान मोर्चा के अध्यक्ष का पद, कहा-किसानों को आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य

जिम्मेदारी पर खरा उतरने का प्रयास: उन्होंने कहा, नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है. उस पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा. पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित के काम किए हैं. उन्होंने किसान को हमेशा अपनी प्राथमिकता में आगे रखा है. केंद्र के साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं. उन्हें नीचे तक ले जाने का काम किसान मोर्चा करेगा. किसानों की समस्याओं का समाधान हो. इसके लिए किसानों और सरकार के बीच किसान मोर्चा एक सेतु की तरह काम करेगा.

जयपुर: केंद्र में मंत्री रहे कैलाश चौधरी ने रविवार को भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला. इस मौके पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौजूद रहे. कैलाश चौधरी को दूसरी बार किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है. पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में कैलाश चौधरी ने यह जिम्मेदारी देने पर केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया.

ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना प्राथमिकता: भाजपा का संगठन सभी वर्गों के लोगों के लिए काम कर रहा है. आज उन्हें किसान मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में दोबारा जिम्मेदारी मिली है. नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि किसानों के हित में सरकार कई कार्यक्रम चला रही है. ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.

सरकार-किसानों के बीच करेंगे सेतु का काम: इन योजनाओं की जानकारी पहुंचाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है. उसके लिए किसान मोर्चा की टीम हरसंभव प्रयास करेगी. उन्होंने कहा कि सभी जिलों, विधानसभाओं और मंडलों तक में किसान मोर्चा की टीम को मजबूत किया जाएगा. उन्होंने कहा, मंत्री रहते जो योजनाएं शुरू की गई हैं. उनका फायदा धरातल पर किसानों को मिले. इसके लिए प्रयास करने के साथ ही सरकार और किसानों के बीच किसान मोर्चा एक सेतु के रूप में काम करेगा.

पार्टी को मजबूत और किसानों को दिलाएंगे फायदा: वहीं, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कैलाश चौधरी को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी है. उन्होंने कहा कैलाश चौधरी विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे हैं. किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री रामनरेश भी उन्हें पदभार ग्रहण करवाने आए हैं. राठौड़ बोले, एक अनुभवी नेता को काम मिला है. जिन्होंने पहले भी यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई है. इनके पास अनुभव है और प्रदेशभर में टीम है. किसानों के साथ ही आमजन से भी उनका संपर्क है. इससे किसानों को योजनाओं का फायदा दिलाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे.