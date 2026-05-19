भाजपा किसान मोर्चा के मुखिया चौधरी ने किसानों को दिए आमदनी बढ़ाने के टिप्स...जानिए क्या कहा
मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी ने कहा, किसानों को आत्मनिर्भर बना रही मोदी सरकार. कृषि बजट का बड़ा हिस्सा सीधा किसानों के खातों में पहुंच रहा.
Published : May 19, 2026 at 6:47 PM IST
झुंझुनू: भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी ने कहा कि यदि किसान गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों के साथ मशरूम और अन्य नकदी फसलों की खेती करें तो उन्हें अधिक लाभ मिल सकता है. उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा का मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार की योजनाओं को गांव-गांव और हर किसान तक पहुंचाना है ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सकें. उन्होंने नई तकनीक और वैकल्पिक खेती अपनाने की सलाह दी. साथ ही मशरूम उत्पादन, बीज उत्पादन और ऑर्गेनिक खेती के फायदे गिनाए. उन्होंने किसानों से पॉलीहाउस तकनीक अपनाने और ऑर्गेनिक खेती का प्रमाणपत्र प्राप्त कर खेती करने का आह्वान किया. चौधरी ने कहा, बदलते समय के साथ किसानों को आधुनिक खेती की ओर बढ़ना होगा, तभी आय में वास्तविक बढ़ोतरी संभव होगी.
भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी ने झुंझुनू दौरे पर किसानों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश का किसान मजबूत और आत्मनिर्भर बने. इसी सोच के तहत केंद्र ने कृषि बजट लगातार बढ़ाया. कांग्रेस शासन में कृषि बजट 22 से 23 हजार करोड़ रुपए था, जिसे भाजपा सरकार ने एक लाख करोड़ रुपए से अधिक कर दिया. इस बजट का बड़ा हिस्सा सीधे किसानों के खातों में पहुंचा रहे हैं.
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संसाधनों का गलत इस्तेमाल: चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए चौधरी ने कहा कि वर्षों तक किसानों और देश के संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब देश की जनता बदलाव चाहती है.
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