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'सीएम योगी का भरोसा जीतना मेरी बड़ी कामयाबी, गोरखनाथ मंदिर से तीन पीढ़ियों का रिश्ता'

'सीएम योगी का भरोसा जीतना मेरी बड़ी कामयाबी' ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के नवनियुक्त अध्यक्ष कैफुल वरा ने कहा है कि यह उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्ति मिली है. इस नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भरोसा जीतना उनकी बड़ी कामयाबी है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में कैफुल वरा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते लेकिन उन्हें उर्दू अकादमी के अध्यक्ष के रूप में फिर से कार्य करने का जो मौका मिला है वह कहीं न कहीं, पिछले कार्यकाल में किए गए कार्यों की बदौलत है. जिससे वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भरोसा देने में कामयाब हुए.

यूपी उर्दू अकादमी के अध्यक्ष कैफुल वरा से खास बातचीत (Video Credit: ETV Bharat) अधूरे काम होंगे पूरे: ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पिछले कार्यकाल में जो काम करने बाकी रह गए हैं, उर्दू अकादमी की योजनाओं को उर्दू की शिक्षा लेने वाले छात्रों तक पहुंचाने में वह पूरी कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा कि छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात रही हो या फिर, विभिन्न संस्थाओं तक पहुंचकर उर्दू के छात्रों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने की बात, इन सभी कार्यों को वह पिछले कार्यकाल में हर जगह जाकर बताने और उससे छात्रों और संस्थाओं को जोड़ने का काम किए. उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं. योगी से उनके संबंध भी अच्छे हैं क्योंकि गोरखनाथ मंदिर और वहां के पीठाधीश्वर से हमारे तीन पीढियां का रिश्ता है.

