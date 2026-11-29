'सीएम योगी का भरोसा जीतना मेरी बड़ी कामयाबी, गोरखनाथ मंदिर से तीन पीढ़ियों का रिश्ता'
पढ़िए यूपी उर्दू अकादमी के अध्यक्ष कैफुल वरा से संवाददाता मुकेश पांडेय की खास बातचीत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 8:05 AM IST
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के नवनियुक्त अध्यक्ष कैफुल वरा ने कहा है कि यह उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्ति मिली है. इस नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भरोसा जीतना उनकी बड़ी कामयाबी है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में कैफुल वरा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते लेकिन उन्हें उर्दू अकादमी के अध्यक्ष के रूप में फिर से कार्य करने का जो मौका मिला है वह कहीं न कहीं, पिछले कार्यकाल में किए गए कार्यों की बदौलत है. जिससे वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भरोसा देने में कामयाब हुए.
अधूरे काम होंगे पूरे: ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पिछले कार्यकाल में जो काम करने बाकी रह गए हैं, उर्दू अकादमी की योजनाओं को उर्दू की शिक्षा लेने वाले छात्रों तक पहुंचाने में वह पूरी कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा कि छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात रही हो या फिर, विभिन्न संस्थाओं तक पहुंचकर उर्दू के छात्रों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने की बात, इन सभी कार्यों को वह पिछले कार्यकाल में हर जगह जाकर बताने और उससे छात्रों और संस्थाओं को जोड़ने का काम किए. उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं. योगी से उनके संबंध भी अच्छे हैं क्योंकि गोरखनाथ मंदिर और वहां के पीठाधीश्वर से हमारे तीन पीढियां का रिश्ता है.
छात्रों के लिए क्या कहा: छात्र-छात्राओं को सस्ती कीमत पर किताब उपलब्ध कराने के उर्दू अकादमी के प्रयास पर कैफुल वरा ने कहां कि, पिछले कार्यकाल में भी यह कोशिश हुई थी कि केवल प्रिंटिंग में आने वाला खर्च ही छात्र-छात्राओं से लिया जाएगा. किताबों पर करीब 40% अनुदान उर्दू अकादमी दे रही है. यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. अकादमी द्वारा प्रदेश भर में संचालित लाइब्रेरी की निगरानी और आधुनिक लाइब्रेरी बनाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदम के संबंध में उन्होंने कहा कि, लाइब्रेरियों से जुड़कर बहुत सारे छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं. उनको भी पूरी तरह दुरुस्त किया जा रहा है. ऑनलाइन पढ़ाई मोड से छात्र जुड़े, लाइब्रेरियों में किताबों की कमी न हो, इसका समय-समय पर निरीक्षण भी किया जाएगा और उपलब्धता भी कराई जाएगी.
और क्या- क्या प्लान है: पिछले 6 साल से लंबित अवार्ड को वितरण करने की योजना पर नवनियुक्त अकादमी अध्यक्ष ने कहा कि, पिछले कार्यकाल में उन्होंने करीब 3 सालों तक अवार्ड वितरण का कार्य किया था. इस बार फिर वह देखेंगे कि कितने वर्षों का अवार्ड बाकी है और उसके लिए अकादमी के पास बजट क्या है. बजट की व्यवस्था के साथ अवॉर्डों के वितरण की व्यवस्था भी की जाएगी. उर्दू अकादमी द्वारा संचालित आईएएस कोचिंग सेंटर पर भ्रष्टाचार के आरोप के सवाल पर उन्होंने कहा कि, इसको वह देखेंगे और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है. उसके लिए भी वह कदम उठाएंगे. भ्रष्टाचार नहीं होने पाएगा. उन्होंने कहा कि प्रकाशन के लिए जो भी पुस्तकें प्रतीक्षारत हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशित कराया जाएगा. साहित्यकारों को मिलने वाली पेंशन का दायरा बढ़ाने और लेखकों की पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए भी प्रभावी प्रयास होंगे.
सीएम से निकटता: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निकटता के सवाल पर उन्होंने कहा कि, उनकी निकटता इस तरह की है कि अगर योगी जी बड़े गुस्से में भी होते हैं तो उनको देखने के बाद शांत हो जाते हैं. उनका संबंध हिंदू-मुस्लिम से हटकर और उससे ऊपर है. लोगों का यह कहना कि योगी जी मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं लेकिन ऐसा न तो उन्हें कभी दिखाई दिया और नहीं मंदिर के चारों तरफ बसे हुए बड़ी संख्या में मुसलमानों को. वह इस बात का एहसास कभी नहीं करते हैं. योगी जी को अपना पड़ोसी मानते हैं. मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें पाकर तो मुसलमान समाज और भी प्रफुल्लित है. यही वजह है कि जो वर्षों से परंपरा उनके विजयदशमी जुलूस के स्वागत की रहती रही है, उसमें अब मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोग और बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. जिससे दूर तक इसका संदेश जाए कि यहां भाईचारा कायम है, और हिंदू- मुस्लिम नाम का कोई विवाद नहीं है. योगी जी सबको साथ लेकर चलते हैं.
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