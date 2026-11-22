वर्ल्ड स्किल्स शंघाई 2026 के विजेता कैफ के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री; परिजनों से की मुलाकात
इंडिया स्किल्स से शुरू हुआ कैफ खान का सफर आज वैश्विक मंच तक पहुंचा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 8:35 AM IST
लखनऊ: वर्ल्ड स्किल्स शंघाई 2026 में मेडलियन फॉर एक्सीलेंस जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करने वाले कैफ खान के आवास पर बधाई देने वालों का तांता है. केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने भी कैफ के घर पहुंचकर मुलाकात की.
जयंचौधरी लखनऊ में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में शामिल होने से पहले उनके घर पहुंचे थे. इस दौरान केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कैफ खान और उनके परिवारजनों से भेंट की. कैफ के 110 वर्षीय दादाजी से भी मुलाकात की. जयंत ने कैफ को उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि कैफ की यह सफलता उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है.
उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर भारतीय युवाओं की यह शानदार कामयाबी देश के बढ़ते कौशल सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है. बचपन से ही बनाया हुनर को पहचान बनाने कैफ की यह सफलता प्रेरित करती है. मुलाकात के दौरान कैफ के परिजनों ने बताया कि उन्होंने बचपन से ही अपने हुनर को अपनी पहचान बनाया और निरंतर कड़ी मेहनत से स्वयं को निखारा है.
परिजनों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री के स्वयं घर आकर उत्साहवर्धन करने से पूरे परिवार को अपने बेटे पर गर्व की अनुभूति हुई है. यह विश्वास भी और अधिक मजबूत हुआ है कि देश में हुनरमंदों की सच्ची कद्र और उनके प्रति पूरा सम्मान है.
इंडिया स्किल्स से शुरू हुआ कैफ खान का सफर आज वैश्विक मंच तक पहुंचा है. उन्होंने पहले राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को साबित किया. अब वर्ल्ड स्किल्स के अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मेडलियन फॉर एक्सीलेंस जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है.
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