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वर्ल्ड स्किल्स शंघाई 2026 के विजेता कैफ के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री; परिजनों से की मुलाकात

कैफ के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: वर्ल्ड स्किल्स शंघाई 2026 में मेडलियन फॉर एक्सीलेंस जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करने वाले कैफ खान के आवास पर बधाई देने वालों का तांता है. केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने भी कैफ के घर पहुंचकर मुलाकात की.

जयंचौधरी लखनऊ में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में शामिल होने से पहले उनके घर पहुंचे थे. इस दौरान केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कैफ खान और उनके परिवारजनों से भेंट की. कैफ के 110 वर्षीय दादाजी से भी मुलाकात की. जयंत ने कैफ को उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि कैफ की यह सफलता उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है.